Alanis Morissette anuncia nuevo disco y publica el primer adelanto

Después de una pausa de siete años, Alanis Morissette acaba de anunciar su nuevo álbum. Lo hace mientras se encuentra inmersa en la puesta en escena de un musical en Bradway basado en su disco Jagged Little Pill, el que fuera su tercer disco y el que más alegrías como artista le dio, llegando a ser el quinto más vendido de la historia por una artista femenina.

Después de desvincularse casi por completo de la industria musical propiamente dicha, con la que nunca estuvo muy de acuerdo, vuelve con un nuevo disco llamado Such Pretty Forks in the Road, así lo ha anunciado en su cuenta de Instagram.

Además, la que fuera una de las artistas más importantes de la década d elos 90, ha publicado un primer adelanto de este nuevo álbum, llamado Reasons I Drink, donde se reafirma sobre lo que piensa del mundo de la música con frases como “sobrevivir esta enferma industria”.

'Reasons I Drink' - Alanis Morissette

En los noventa, Alanis Morissette vendía tantos discos como Adele en la actualidad. La cantante y compositora, que hace más de un lustro que no saca nueva música, vivió un año glorioso en 1995 gracias a su tercer disco, Jagged Little Pill, con el que se hizo mundialmente famosa y del que se desprenden los exitosos singles Ironic, You Oghta Know y Hand in My Pocket.

Alanis vendió la friolera de 33 millones de discos con este trabajo, y de ahí no dejó de subir como la espuma como un enorme icono de la época. Se convirtió así en la dueña de uno de los álbumes más exitosos de todos los tiempos, y en los Premios Grammy de 1995, consiguió cinco galardones.