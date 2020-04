C. Tangana: “Vamos a sacar un EP próximamente con tres o cuatro canciones”

Antón, Pucho o El Madrileño son solo algunos de los nombres por los que es conocido, pero C. Tangana es con el que ha llegado a ser uno de los artistas españoles que ha revolucionado la industria en el último lustro.

En 2017 su nombre empezó a sonar en todos lados gracias al éxito de Mala Mujer. El tema supuso un antes y un después en la carrera del artista, cuyo rostro aparecería en un cartel de veinte metros de altura en la Gran Vía madrileña meses después con el lanzamiento de su primer álbum, Ídolo.

Acompañado siempre de Alizzz, su productor de confianza, su música creció como la espuma, convirtiéndose en uno de los artistas más escuchados de nuestro país. Lo mismo colabora con El Niño de Elche que con Becky G o Rosalía.

En lo que va de año ha lanzado cuatro temas: Yelo, Viene y Va junto a Natti Natasha, Nada junto Lauren Jauregui y Nunca Estoy. Esta última canción, nacida en tiempos de confinamiento, se aleja de las últimas canciones del artista, apostando por una letra más íntima y una melodía más calmada donde parafrasea a Rosario Flores y Alejandro Sanz.

Para contarnos todos los secretos sobre este último single, Antón se ha conectado con nosotros en el último Yo me quedo en casa con LOS40. Al otro lado de la pantalla ha estado nuestro querido Charlie Jiménez.

“Las primeras semanas he estado más tranquilo. Ahora ha sido más duro”, nos dice Pucho al otro lado de la pantalla. Se encuentra en Madrid, pero para llegar a la capital española desde el otro lado del Atlántico ha sido toda una odisea. De hecho, el artista ha compartido en modo documental a través de una serie de vídeos de Instagram todo lo que tuvo que pasar para llegar a casa. Se encontraba en México, por motivos de trabajo, cuando le pilló toda la crisis:

“Lo que nos pasó es que nos confiamos. Fue culpa nuestra porque no pusimos la atención suficiente. Estuvimos en Miami y allí, en Estados Unidos, ni se contemplaba lo que iba a pasar. Luego fuimos a Cuba donde no es tan fácil conectarse a internet por lo que estábamos más aislados. Luego, en México, nos dimos cuenta de toda la realidad y nos entró el pánico”.

Nunca estoy, una de las canciones favoritas de su carrera

Antón estaba a punto de ir a Canadá por reunirse con uno de los productores más solicitados del momento: Ninteen85, quien ha trabajado con artistas como Drake o Travis Scott. “Nos cerraron fronteras un día antes de despegar. Si llega a ser un día después, estaría haciendo el directo desde allí”, nos confiesa el intérprete de Un Veneno.

Pero la distancia no ha sido problema para trabajar con Nineteen85. Pucho quiso enviarle una de las mejores composiciones que tenía: Nunca Estoy. “No quería gastar la bala de Nineteen en algo comercial, aunque hubiese sido lo fácil. Lo difícil fue enviarle algo importante que no fuese una mierda. No solo porque podía perder la oportunidad de hacer algo ahora con él, también podía perder hacer algo con él en el futuro”, nos confiesa.

Le envió Nunca Estoy y Nineteen85 no dudó en trabajar con él y, junto a Alizzz, buscar esa producción perfecta que ha llegado a nuestros oídos.

Una de las cosas que más llama la atención de Nunca Estoy es la letra. El cantante se desnuda emocionalmente en cada verso, parafraseando dos de las canciones más importantes de la música española: Como quieres que te quiera de Rosario Flores y Corazón Partío de Alejandro Sanz.

Las referencias que yo he tenido en la música siempre han bebido de aquí

“Yo siempre me he apoyado mucho en la cultura de aquí. Las referencias que yo he tenido en la música siempre han bebido de aquí”, nos asegura Antón. “Rosario era algo que se escuchaba en casa cuando era yo pequeño. Lo escuchaba mi madre. Cuando estaba componiendo esta canción me salió de forma natural la métrica, busqué la canción de Rosario y vi que encajaba”, confiesa.

En cuanto a la referencia a Corazón Partío, el cantante lo ve como algo que tenía que estar sí o sí: “El tercer verso salió solo con la referencia a una de las canciones más melancólicas que tiene la música española”.

Si eres de los que te ha preguntado el porqué de la conversación del principio y esa referencia al número 35, Antón nos ha resuelto la duda: “Eso es un audio real de una conversación real que tenía habitualmente”.

Aunque el tema estaba compuesto de antes, Pucho vio que las circunstancias de las que habla en el tema encajaban a la perfección a los sentimientos que millones de personas podían tener en este momento. ¡Y no se equivocaba! En tres días, el vídeo suma un millón de reproducciones en Youtube.

De hecho, la canción, tal y como nos ha confesado, es una de las favoritas de su carrera. Las otras son: Bolsas (aunque solo compuso la letra), Llorando en la limo y Un Veneno.

Nuevo EP con tres o cuatro canciones

Además, el cantante nos ha dado una exclusiva: Nunca Estoy es solo el adelanto del EP que tiene preparado. “Vamos a sacar un EP próximamente. Vamos a intentar que sean cuatro canciones, pero por ahora tenemos tres.”, confiesa el cantante.

De hecho, una de las canciones que aparecerá lleva tiempo en la recámara: “Son cuatro temas muy distintos a lo que suelo hacer. Hay uno que es un descarte de Ídolo que no entró porque no se parecía nada a ese disco.”

Antón asegura que ahora nos encontramos en un momento en el que la gente ha cambiado sus hábitos de consumo de música y ahora lo hace más “concienzudamente”: “Es un buen momento para que los artistas experimenten”.

Eso sí, debido a las circunstancias en la que nos encontramos, Pucho augura tiempos complicados para los artistas: “Los músicos que ahora empiecen lo van a tener más jodido. La esperanza está en la creatividad, en que nos inventemos fórmulas nuevas para que esto pueda continuar. Nos demos cuenta en estos momentos de lo mucho que sirven las películas, las series y la música. Podemos apoyar simplemente yendo a los conciertos”.

¿Qué pasó con su colaboración con Aitana?

También hemos hablado de colaboraciones que tiene pendientes. Y hay una que le hace especial ilusión: “Tengo una colaboración con una chica que se llama Albany y tengo muchas ganas de que salga. Va a salir en su mixtape. Hemos ido tres veces al estudio y pronto lo escucharemos”.

Muchos fans han querido saber qué pasó con aquella colaboración que tenía con Aitana. Y es que los dos artistas fueron vistos en el estudio juntos hace más de un año:

En cuanto a aquella posible colaboración con Aitana, que empezó a rumorearse tras compartir imágenes juntos en el estudio hace más de un año, C. Tangana ha dicho lo siguiente: Hemos estado en el estudio solo una vez. Hicimos una demo. Ojalá la siguiente artista fuese Aitana (de Yo me quedo en Casa con LOS40) y le preguntéis.”

A las puertas de los 30



Este 2020, Antón cumple 30 años. Lo hace con la satisfacción de poder vivir de lo que realmente le gusta: la música. “De los veinte a los treinta he hecho mi camino de rockstar. Ahora mis preocupaciones, de un año para aquí, han sido otras. Ahora quiero ver hasta qué punto mi música puede ser trascendental”.

Una de las preguntas que le ha hecho una fan, a través de nuestra cuenta de Instagram, es qué le diría al Pucho de hace 20 años: “Le diría que apostará por sí mismo y no tuviese miedo. Me hubiese ahorrado muchos curros de mierda y comiendo basura”.

Solo puedo escribir canciones si pienso que es la mejor de la historia

¿Y cuál es la fórmula del éxito de las canciones de C. Tangana? El cantante nos ha asegurado que para componer necesita estar cien por cien seguro de que lo que está haciendo es bueno: “Me he dado cuenta de que necesito estar en un mood. Yo solo puedo escribir canciones si pienso que es la mejor de la historia. Soy tan flipado que solo hago una canción si pienso que es la mejor de la historia, si no lo siento, la dejo.”

Sin duda, C. Tangana ha sido uno de los artistas que más ha revolucionado la industria musical española en los últimos años, experimentando con todo tipo de sonidos y poniendo la el género urbano encima de la mesa.