Sofía Vergara en bikini con su sobrina, ¿sabrías decir quién es quién?

En familia, así están pasando el encierro muchas celebs y eso nos está dejando estampas muy entrañables que no son las que normalmente suelen compartir todos los famosos. Están sacando su lado más personal y cercano.

Sofía Vergara no es menos y entre las personas con las que está compartiendo la cuarentena está su sobrina Claudia Vergara que es 20 años más joven que ella. Pero, ¿alguien ha podido pensar que la brecha de edad es un obstáculo entre ellas? Quién diría que de estas dos chicas, una tiene casi 28 y la otra, casi 48.

Para nada, está claro que se llevan a las mil maravillas y que tienen muchas cosas en común. Para empezar su gusto por los bikinis y la forma en la que tienen de cuidar sus cuerpos, ¿o será genética?

El caso es que tía y sobrina han compartido una foto de ambas en la que podemos verlas con un traje de baño negro, de espaldas y un pelo y cuerpo tan parecidos que nos cuenta distinguir quién es quién.

“Modelo viejo del 72 y modelo nuevo del 92😂😂😂😂 #alwaystwinning👯 @cdvergara ❤️❤️❤️🌝🌝🌝”, escribía junto a la imagen. Su sobrina, sin embargo, la compartía asegurando que “lo mismo, lo mismo, pero diferente, ¿cuál es cuál?”. Muchos lo dudaban y reprochaban a la actriz que se refiriera a ella como modelo viejo porque, visto lo visto, de viejo no tiene nada.

El caso es que parece que en la villa de Vergara están disfrutando de un encierro idílico. solecito, piscina, animal de compañía... no les falta de nada. No hay más que ver la barbacoa que se montaron las chicas con Joe Manganiello al frente para darse cuenta de que lo suyo son como unas vacaciones. ¿Quién no querría un confinamiento así?

