David Otero sorprende a sus seguidores con una afición desconocida hasta ahora

David Otero está empleando el confinamiento para reconectar con la que era una de sus pasiones cuando era un adolescente: el dibujo.

El cantante ha compartido en Instagram una ilustración de Marina Roveta, su representante, y también ha aprovechado la oportunidad para contar cómo pasó de pintar a componer debido a una mala experiencia. "A los 18 años presenté a un estudio de animación todos mis dibujos, la persona que me entrevistó me dijo que no tenía mano, así que no valía para ese trabajo... Al salir de la entrevista, en la puerta, tiré todo lo que había pintado en mi vida a un contenedor y me marché llorando, con mi ilusión por el suelo...", ha confesado sobre su sueño de ser ilustrador antes que músico.

Sin embargo, ese disgusto le hizo tomar otros derroteros. "Esos días las guitarras y las canciones fueron mi refugio y comenzó acelerarse mi conexión con la música! Ya tocaba y tenía mis grupos, pero desde ese momento, el tiempo que dedicaba a pintar, lo empecé a dedicar a componer...", continúa y, lanza una reflexión: "Entonces, me hicieron una putada? O un favor? El que me dijo que no valía fue un cabrón o un Ángel...?".

Otero ha afirmado que apenas pinta dos veces al año y, viendo el tan buen resultado, quizá empiece a tomárselo un poco más en serio a partir de ahora. Carlos Sadness, Georgina o Máximo Huerta han reaccionado al dibujo del artista.

Carlos Sadness: Qué bueno, no sabía eso!! Difícil saber si fue un ángel o un demonio, pero la opinion de una persona o debería marcar nuestro destino, así que si haces canciones seguro que es por mil cosas 🙌

Georgina: Woooooooo😍

Máximo Huerta: Marina 💙

