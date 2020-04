Daft Punk volverá al cine en la próxima película de terror de Dario Argento

Que los robots de Daft Punk sean unos fans del cine de Dario Argento nos parece una buena noticia, pero que le hayan contactado directamente para poner la banda sonora de su nueva película es un auténtico bombazo.

Imaginaos la combinación entre ese tecno-pop tipo Get Lucky o The Game of Love y el visceral, literalmente, cine de Argento, con esos motivos de terror con fuertes contrastes de color y pinceladas de sádico gore propias del giallo italiano.

Todo esto parece más cerca después de las declaraciones de Dario Argento al diario italiano La Repubblica, donde confesó que Daft Punk le habían contactado tras enterarse de que iba a poner en marcha un nuevo proyecto, Dark Glasses (lit. Gafas Oscuras).

Él, por supuesto, les ha dado la bienvenida, y han quedado en reunirse cuando las autoridades Italianas levanten el confinamiento y se alivie la crisis del coronavirus en el país, uno de los más azotados por la pandemia.

No es la primera vez que Daft Punk trata de hacer una incursión en el cine: en 2010 colaboró en la composición de la banda sonora de Tron: Legacy y sus temas han sonado en películas como El Santo, El beso del dragón y hasta en Iron Man 2.

¿Qué pasa con Argento?

Poco sabemos de este misterioso nuevo proyecto de Argento más allá del título, su localización (Roma) y su protagonista, Asia Argento. La hija del director, a quien hemos podido ver en Triple X, La noche de los muertos vivientes y Last Days, el biopic sobre los últimos días de vida de Kurt Cobain, se pondrá bajo la dirección de su progenitor en Dark Glasses.

Esta película supone el retorno de Dario Argento (Suspiria, Rojo Oscuro) a la dirección de cine tras ocho años inactivo. Su último largometraje fue un auténtico fiasco: Drácula 3D, un film inspirado en el Conde vampiro de Bram Stoker que se convirtió en uno de sus fracasos más sonados, tanto por su historia ridícula como por la mala calidad de las imágenes.

Tampoco funcionaron bien sus dos anteriores películas: Giallo, sobre un asesino en serie que toma el nombre de este movimiento cinematográfico, y La madre del mal, cinta sobre brujería. Y eso que las tres contaron con estrellas en sus papeles protagonistas: Rutger Hauer, Adrien Brody y Asia Argento, respectivamente.