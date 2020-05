Después de nueve años en silencio, Evanescence ha vuelto a la música, anunciando nuevo disco, The Bitter Truth, y publicando un primer adelanto del mismo. La banda de Amy Lee ha presentado Wasted on You, que ya se puede escuchar en todas las plataformas, como una forma de acercarse a sus fans y hacer más llevadero este periodo tan complicado para la música en general.

Como viene siendo habitual desde hace unas semanas, los nuevo vídeos que los artistas lanzan están marcados por el confinamiento que estamos viviendo. Evanescence también han hecho lo propio para presentar este nuevo single. Cada miembro de la banda, la cantante y pianista Amy Lee, el bajista Tim McCord, el baterista Will Hunt, el guitarrista Troy McLawhorn, y la guitarrista Jen Majura, ase ha grabado individualmente desde la cuarentena.

El director del vídeo P.R. Brown, ha usado esos estados de ánimo de los componentes de la banda para crear una atmósfera íntima y emocional que refleja los altibajos por los que pasan en una situación como esta.

Evanescence vuelven con nueva música después de nueve años

Junto con la voz de Amy Lee y el sonido del rock puro de la banda, el estribillo central de la canción es sorprendentemente universal. La cantante de la banda lo explica en un comunicado: "Estuvimos grabando música hasta que ya no pudimos entrar en el estudio, y la terminamos a distancia mediante el intercambio de archivos y llamadas telefónicas. Seguimos escribiendo y tenemos mucho más trabajo que hacer en este álbum", dice la cantante. "Wasted On You no era la canción que planeábamos lanzar primero, pero cuando el mundo entero entró en un encierro indefinido y todo cambió, también cambió el sentimiento y el significado de lo que queríamos decir en este momento", continúa.

La banda no ha querido posponer este nuevo disco. "En lo que respecta a los negocios, es un momento terrible para el lanzamiento. Pero creemos que la gente necesita la música ahora más que nunca. La necesitamos, y no vamos a esperar a compartirla porque quién sabe lo que traerá el mañana. ¿Quién sabe si llegará?", dice la vocalista.

El nuevo disco, The Bitter Truth, sigue la estela del épico sonido que en su día hizo ganar a Evanescence dos premios Grammy y vender más de 23 millones de discos a nivel mundial. Iremos conociendo canciones de este nuevo trabajo a lo largo de este año, hasta que conozcamos el disco completo. Evanescence tenía previsto iniciar una gira europea compartida con Within Temptation, pero las circunstancias han hecho posponerla sin nueva fecha.