El consejo que Lindsay Lohan da a Meghan Markle y el príncipe Harry

Lindsay Lohan vive una de las etapas más emocionantes de su trayectoria. No solo hablamos por la posible secuela de Mean Girls en la gran pantalla, sino porque además ha vuelto a la industria de la música con un nuevo sencillo Back To Me. ¡Para sus seguidores fue toda una sorpresa!

Y es que si hay algo que caracteriza a Lohan es su capacidad de convertirse en el foco de atención de todos los medios. Ya sea por noticias como el lanzamiento de su música o por cualquier otra controversia, la cantante y actriz cuenta con esta habilidad innata.

Esto le ha convertido en el objetivo de centenas de paparazzi durante años, por lo que podríamos decir que cuenta con una larga experiencia en esto de evitarlos (o intentarlo). Es por ello por lo que ha decidido dar un sabio consejo a Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes ahora se han convertido en la pareja (no Real) más mediática de los últimos meses.

Tras desvincularse de la Familia Real británica, Meghan y Harry intentan llevar una vida de disfrute con su hijo Archie. Pero esto les ha convertido en claros objetivos para estos fotógrafos. Según las palabras recogidas por ETOnline, ambos se han mudado a un rincón de Malibú, pero aún allí les resulta imposible evitar a los paparazzi. ¡Es inevitable!

Pero Lindsay ha aprovechado su intervención en una entrevista con Andy Cohan para enviarles un útil consejo. "O sea, a no ser que sean dueños de otra playa diferente y privada. [...] Ni siquiera puedes ir a estas playas sin ser... no puedes surfear mucho", señala Lohan. "En estos tiempos, por suerte, la gente está en casa. Pero una vez que se acabe... contratad chófers", concluye.

Vamos, que lo que la actriz quiere transmitirles es que se preparen para lo que les viene encima cuando la cuarentena acabe. Lo mejor, según ella, es hacerse con varios conductores que los trasladen de un lado para otro y evitar así la persecución de estos fotógrafos. Parece un plan disparatado, ¿no?

Pues disparatado o no, parece que Lohan lo practica, y mucho. Y tú, ¿seguirías el consejo de nuestra protagonista si fueses una súper estrella?

