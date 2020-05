TWICE ya tiene fecha de regreso

¡Se acabó la espera! Tu girlband de K-Pop favorita vuelve a la carga con nuevos proyectos musicales, y lo creas o no, no tendrás que dejar pasar mucho tiempo para escucharlos. Dicen que lo bueno se hace esperar, ¿no?

Tal y como ha informado Soompi, las chicas de TWICE desvelaron en una conferencia de prensa online que volverán el próximo 1 de junio con un nuevo proyecto, cuya canción principal se titula More & More. ¡Qué nervios!

De momento se desconoce cuáles serán los sonidos que darán vida a este proyecto, y si se tratará de un mini álbum o de un álbum de estudio. Sea lo que sea, estamos convencidos de que dará muc ho de qué hablar en las redes sociales y en las listas de éxitos.

More & More se convierte así en el sucesor directo de Swing, el sencillo de &TWICE, su álbum de estudio que fue relanzado en febrero de 2020 para su público japonés. ¿Seguirán con la línea de sonidos vibrantes de este tema? ¿Cambiarán el rumbo y apostarán por una balada? ¡Tendremos que esperar para saberlo!

TWICE aterrizó en la industria de la música en 2015 y desde entonces se ha ganado el cariño de millones de personas alrededor del mundo. Comparten agencia con bandas de la talla de GOT7, Stray Kids y Day6, así como también artistas solistas de renombre, como es el caso de Jackson Wang.

Cinco años más tarde, TWICE continúan expandiendo su nombre a otros territorios para hipnotizarlos con sus ritmos y engancharlos a su interminable discografía. Y tú, ¿estás listo/a para su regreso?

