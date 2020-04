Alejandro Sanz cita a todos sus seguidores: “Me voy a empezar a peinar desde ya”

La música de Alejandro Sanz ha traspasado fronteras, océanos y todo lo que se le ponga por delante. Desde Corazón Partío hasta El Mundo Fuera, sus canciones han marcado un antes y un después en la historia de la música de todo el mundo. Tanto es así, que hace años que tiene un día propio en Estados Unidos. El 30 de abril se celebra en Los Ángeles el día de Alejandro Sanz, y el artista ha querido celebrarlo con un directo en su Instagram.

Alejandro Sanz ha organizado una quedada virtual con todos sus seguidores para que no te aburras mucho más de lo que puedas hacerlo. El artista siempre se ha volcado mucho con los que disfrutan de su música, pero lo cierto es que estos días está tan activo en redes sociales, que parece que si te sientes solo, siempre tendrás a Alejandro para acompañarte: canciones, directos, fotos antiguas, actuales... el artista no para de amenizar a todo el mundo la cuarentena desde su casa de Miami.

"Me voy a empezar a peinar desde ya para quedar con vosotxs este jueves a las 21:00 (hora España) Me pondré mi pijama más elegante, lo prometo", escribía en Instagram. Los comentarios abrazando al cantante no tardaron en llegar, acordándose de su día y asegurándole que no se perderían el encuentro por nada del mundo.

Alejandro, además, hizo un concierto privado desde su casa de Miami al principio del confinamiento, junto a Juanes y varios músicos de su banda, que fue seguido por millones de personas. ¿Te lo vas a perder?