SAINt JHN, Tones And I, Major Lazer: destacados internacionales esta semana en la lista

Excepto por el número uno de Dvicio, Reik y ChocQuibTown con Dosis, los protagonistas esta semana en la lista de LOS40 son todos de procedencia anglosajona. Empezando por el rapero neoyorquino SAINt JHN, quien, gracias a su tema Roses (Imanbek remix), se convierte en la subida más importante: avanza siete posiciones hasta quedars en el #26.

La única entrada en el chart ha sido la de Major Lazer con Marcus Mumford y Lay your head on me: ha debutado en el #38. Es de esperar un gran papel en las próximas semanas de este colectivo de DJs del que forma parte el célebre Diplo, que con esta colaboración con el cantante de Mumford & Sons ha acercado su elegante EDM al folk alternativo. Por su parte, la australiana Tones And I se agencia el récord de permanencia con Dance monkey, de cuya energía positiva nadie parece cansarse (menos en estos días en que necesitamos tanta positividad…). De las 31 semanas que lleva con nosotros, tres (no consecutivas) las pasó en la primera posición; desde noviembre no se apea de los diez primeros, y puede ostentar el récord bastante tiempo, pues aún está en el #8.

¿Te sabe a poco este somero recorrido por lo mejor de la lista? Dale al play al vídeo de la parte de arriba, en el que Tony Aguilar te amplía detalles.

