The Rock y su papel en Vaiana, el mejor secreto que esconde a su hija

Maui es uno de esos personajes que perdurarán durante años en el catálogo de Disney gracias al trabajo creativo de la compañía y al doblaje de The Rock en su versión original (siempre recomendable).

Sin embargo Dwayne La Roca Johnson no terminó su papel como protagonisma con el estreno de la película hace ya cuatro años. El actor de Fast and Furious, Jumanji o Papá por sorpresa vuelve a cantar cada noche de su vida You're welcome (De nada).

Pero en lugar de hacerlo para millones de espectadores en las salas de cine o a través de plataformas como Disney+ lo hace en la habitación de su hija pequeña. Es la única manera en la que consigue que se meta en la cama. Una batalla diaria de la que nos ha hecho partícipe a través de las redes sociales.

Lo curioso del asunto es que Tiana Gia, así se llama la 'peque', desconoce que la voz que cada noche le interpreta la canción antes de irse a dormir es el mismo que escucha en la película cada vez que ve Moana (o Vaiana en su título en España).

"Por 1927ª vez cantaré You're welcome a Tia como parte de nuestra negación nocturna padre/hija de irse a la cama. No. Acaba. Nunca. Pero la verdad es que pasar todo este tiempo en casa con mis mujeres ha sido una bendición en medio de esta locura que todos estamos experimentando. Y para que conste, ella todavía no tiene idea de que su padre es en realidad Maui de Moana".

Hace apenas unas semanas pudimos ver esta misma escena pero en el cuarto de baño cuando The Rock le enseñaba a su hija (y de paso a millones de niños y niñas en todo el mundo) cómo lavarse correctamente las manos al ritmo de You're welcome (De nada) para luchar contra el coronavirus Covid-19.

La pequeña, su tercera hija, acaba de cumplir dos años y en el perfil oficial de Instagram de The Rock hemos podido ver su evolución casi desde su nacimiento. "Bendecido y orgulloso de traer otra niña fuerte a este mundo. Tiana Gia Johnson vino a este mundo como una fuerza de la naturaleza y mamá, Lauren Hashian, trabajó y se portó como una verdadera estrella de rock" escribió en su primera imagen pública.

Tiana Gia descubrirá ese secreto que ahora mismo The Rock guarda para sí y que es doble ya que suponemos que tampoco sabrá que su bisabuelo, el abuelo de Dwayne Johnson, inspiró al personaje de Maui. No nos extraña que Maui, un semidiós de la Polinesia, luzca esa musculatura y es que Peter Gran Jefe Mivia fue un aclamado luchador en los años 70.

