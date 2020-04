Samantha Vallejo (‘MasterChef’) se defiende de las críticas: “Opina demasiada gente”

Samantha Vallejo es una de las caras más conocidas de Televisión Española debido al programa MasterChef, donde ejerce de jurado. Durante ese confinamiento, la cocinera ha recibido varias críticas por una imagen donde aparecía paseando por su pueblo, Pedraza, junto a un familiar. La gente se le echó encima ya que no estaba siguiendo los protocolos establecidos para salir en estado de alarma. Ahora, un mes después de la publicación de esa imagen, Samantha ha querido responder a todas esas críticas en una entrevista para el portal Jaleos.

La chef ha asegurado que se encuentra pasando la cuarentena en la masía familiar que tienen junto a otros 23 familiares en un pueblecito de 80 habitantes de Segovia. Samantha asegura que la cuarentena le pilló allí: “Nos pilló aquí, ¿para qué vamos a volver a Madrid? La gente en las redes sociales me criticó diciéndome que tendría que haber vuelto a Madrid, pero, ¿para qué? Me encanta la gente porque todo el mundo tiene que opinar. Me quedé y no me movilicé, que es lo que hay que hacer”.

En cuanto a las medidas que está tomando del Gobierno, Samantha también ha querido opinar: “Podríamos haber sido muchísimo más precavidos, se podría haber hecho mejor y es una pena porque se ha cobrado vidas. Y la gestión pues, ¿qué te voy a contar?”.

Pero no es de la única polémica de la que ha hablado Samantha en esta entrevista. Estos días, en las redes sociales se podían leer cientos de comentarios criticando la decisión de TVE de continuar el rodaje de MasterChef. “Todo el mundo tiene que criticar ahora. Yo estoy encantada con la grabación. Se van a respetar todas las medidas”, ha dicho la jueza.

“Se va a grabar de otra manera, pero se va a seguir grabando. ¿Qué más da grabar ahora o dentro de una semana? Hoy en día opina demasiada gente”, ha asegurado Vallejo.

De este modo, la chef ha respondido todas las polémicas que estaban a su alrededor. Nosotros solo nos podemos imaginar lo bien que se lo estará pasando la familia Vallejo en aquella masía. Una manera de estar unidos con la familia.