Fonsi Nieto y Marta Castro comparten la primera ecografía de su bebé

Fonsi Nieto y Marta Castro están de enhorabuena. La feliz pareja ha compartido a través de sus perfiles oficiales en redes sociales la primera ecografía de su primer bebé. Una noticia muy feliz que llega tras dos trágicas pérdidas.

"OLE OLE VAMOS A SER PAPIS!!! como es la vida... siempre que pasa algo malo luego viene algo bueno!!! Estamos súper felices y lo queríamos compartir con todos vosotros, me da mucha pena que mi padre y mi abuela no puedan conocer a nuestro futuro bebé pero desde ahí arriba nos cuidarán mucho" escribía el ex piloto y dj.

Decenas de celebrities como Vicky Martin Berrocal, Pelayo Díaz, Manuel Martos, Danny Ávila, Paz Vega, Okuda San Miguel y un largo etcétera han felicitado a los nuevos padres tras conocerse la noticia.

Una buena noticia que llega tras dos trágicas pérdidas sufridas por el sobrino de Ángel Nieto. Y es que en este 2020 ha tenido que decir adiós a su abuela y a su padre por culpa del coronavirus Covid-19.

A finales del mes de marzo fallecía su abuela tras sucumbir a la pandemia. El ex piloto quiso dedicarle unas emotivas palabras a través de sus redes: "No puedo expresar con palabras lo que siento!!! Pero como yo creo que a ti te hubiera gustado te vamos a recordar con alegría y una sonrisa que sacaremos de donde podamos, 102 años y a punto de los 103, nos diste una lección de vida y de coraje...".

Casi sin tiempo para reponerse del golpe, una semana después fallecía el padre del propio Fonsi Nieto. Una noticia que conocimos gracias a su mujer Marta Castro, la futura mamá, que quiso apoyar a su pareja en tan duro revés: "Ahora mas que nunca y para siempre, ya lo sabes! ¡Ahora tu papá está en el cielo cuidando de todos nosotros!".

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!