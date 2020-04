Sia y Maddie Ziegler graban tema inspirado en el personaje de moda en Netflix: Joe Exotic

Inesperadamente un documental de Netflix se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de la plataforma en las últimas semanas, sobre todo, por la audiencia que está teniendo en Estados Unidos y las polémicas que está generando.

Tiger King, nos cuenta de una manera disparatada y exagerada, el mundo de Joe Exotic, un hombre con look ochentero y un carácter y maneras muy poco deseables, que ahora está en la cárcel por maltrato a animales.

Un personaje que ha impactado tanto que ha inspirado a algunos artistas. Sia se ha inspirado en él para crear una breve canción que ha grabado y compartido en redes. Se trata de una parodia sobre este hombre en cuestión que tiene como melodía Savage, el éxito de TikTok de la rapera Megan Thee Stallion.

Su tema se llama Joe Exotic (Diva cut) y cuenta con dos conocidas colaboradoras suyas, la bailarina de sus videoclips, Maddie Ziegler y la estilista Tonya Brewer. Y llega con vídeo grabado en cuarentena.

La letra del tema comienza haciendo alusión a la obsesión del rey tigre: “Joe Exotic cría tigres y leones, caótico”. También se refiere a la batalla que mantiene con Carole Baskin, la activista que intentar pararle los pies, a su habilidad para “convertir a las personas en homosexuales” y su intento de postularse como gobernador de Oklahoma.

Una parodia que ha compartido con un interés solidario. Ha pedido que la gente done a Humane Society, una organización benéfica que trabaja para prevenir la crueldad animal en todo el mundo.

Y que conste que la australiana no ha sido la única que se ha inspirado en este personaje. The Offspring ha versionado Here Kitty Kitty, uno de los temas de Exotic que también es cantante country.

