Guitarricadelafuente: “Con buenas expectativas, me gustaría que el álbum estuviera para después del verano”

Guitarricadelafuente (Álvaro Delafuente) es uno de los artistas nacionales que está revolucionando el panormana musical sin necesitar más acompañamiento que la guitarra. Los acordes de este instrumento junto a su voz flamenca forman la combinación perfecta para crear éxitos como su último single Desde las alturas, una canción con la que está ganando cada vez más adeptos a su música.

No solo eso, el cantante ha sido el encargado de crear la banda sonora para la película Nada Será Igual, que estrenaremos en exclusiva desde LOS40 el próximo 2 de mayo, Día Contra el Acoso Escolar, a partir de las 18h. De esto y de muchas otras cosas ha podido hablar con él nuestro querido Tony Aguilar en #YoMeQuedoEnCasaConLOS40, el encuentro virtual que nos acerca cada día a la casa de nuestros artistas favoritos sin tener que movernos del sofá.

Hablando del film, Álvaro ha contado qué le inspiró para componer Nada Será Igual y Todo Cambiará. "Cuando empezó el proyecto y se me planteó hacer la BSO, Víctor Antolí (el director) me contó el mensaje que quería transmitir. Este era el de apoyar a la gente que está sufriendo bullying en el colegio, y yo quería mostrar, con la música, ese punto de apoyo para la gente. Esa fue la inspiración, la que habla de no estar solo, de tener a alguien donde sujetarte y tener esa idea que resume el acoso y la forma de combatir contra ello", ha explicado.

Durante el proceso de composición, el director le pedía que los temas fueran "Más Rosalía", es decir, que fuera alegres, moviditas, y que trataran el asunto desde un lado optimista (dando a conocer que hay salida). Igualmente, para el joven cantante crear la canción Nada Será Igual supuso una forma de ayudar y colaborar en la lucha contra este problema del acoso, a través de su música.

Referentes e influencias del folclore

Labordeta es uno de los artistas con los que el joven comparte sus raíces mañas. Además, ha contado que su abuela era prima segunda del compositor zaragozano. "Desde que era pequeño, he visto muchas veces a Joaquín Carbonell venir a mi pueblo (Cuevas de Cañart) y hacer homenajes y cantar canciones de Labordeta. Es lo que he vivido yo", ha expresado sobre sus influencias procedentes del folclore.

Además de estos dos cantautores, el referente suele decir que tiene es Manu Chao, aunque siempre escucha de todo. "Desde pequeño me ha gustado mucho. Sus letras y su imaginario, junto a su mezcla de estilos... Es alguien que a mí me ha influenciado mucho", ha destacado.

Tanto él como Rosalía parecen haber vuelto a poner de moda el folclore y los sonidos de siempre. "Ahora, al tener a mano tanta música y tantos recursos de otras épocas y poder indagar en el pasado, parece que la música antigua y tradicional vuelve a estar de moda. Que la gente joven se involucre en ella es maravilloso. No es tanto que esté de moda sino que ahora estamos al alcance de este tipo de música", ha opinado al respecto Guitarricadelafuente.

Sobre su álbum debut

"Con buenas expectativas, me gustaría que el álbum estuviera para octubre o noviembre; para después del verano", ha indicado, ya que la grabación del mismo está parada, a pesar de trabajar a distancia con Raül Refree, el productor que está detrás de su primer trabajo.

Trabajar con La Mina, en un principio, o con Raül Refree, actualmente, le ha proporcionado la posibilidad de salir de lo que estaba haciendo siendo fiel a su música actual. "Antes de empezar con estas canciones para el primer disco no contaba con mucha producción ni artificio. Quería intentar saber qué es lo que podía hacer y contar con productores para saber hasta dónde podía llegar con mi musica", ha expresado sobre la producción de su nuevo trabajo.

Además, ha revelado que este primer álbum tendrá un hilo conductor, por lo que todo serán canciones nuevas (no incluirá hits como Guantanamera, por ejemplo). "De momento, hay canciones que no están grabadas y otras no están acabadas, pero sí quiero que al ser mi primer disco tenga un concepto".

La vuelta a los escenarios

A principios de mes, Álvaro tendría que haber actuado en el Circo Price con le cártel de entradas agotadas. "Saber que se agotaron en tan poco tiempo fue muy emocionante y una ilusión enorme, por la forma circular, que era muy familiar y porque nunca había actuado en un sitio con tanto aforo", ha declarado. Sin embargo, la vuelta a los escenarios por el momento está en "standby" y, como nos ha hecho saber, "iremos sobre la marcha y mirando qué podemos hacer y cuáles son las restricciones; a lo mejor conciertos más pequeños a partir de verano, pero hasta 2021 no podremos volver a lo normal"

Igualmente, el joven ha prometido que a principios de año viajará e intentará visitar más ciudades y países de Latinoamérica, ya que tendría que haber viajado a México la semana que viene.

El de Benicassim también nos ha deleitado cantando Desde las alturas en directo, así como ha enseñado el famoso micrófono de la Play Station con el que empezó a grabar sus canciones. Y le hemos sometido al juego: ¿Con qué te quedas?

¿CON QUÉ TE QUEDAS? ¿Rosalía o Rodrigo Amarante? Con Rosalía. Mira a Rodrigo Amarante lo escucho mucho, pero es que Rosalía... es La Rosalía. ¿Agua o Mezcal? Ahora mismo agua.

¿Año sin poder salir de tu pueblo, Cuevas de Cañart, o sin poder visitarlo? Un año entero en Cuevas encerrado, va. ¿Un año entero sin Instagram o sin netflix? Un año sin Netflix

¿Ser relevante en la histora o tener una vida llena de felicidad? Tener una vida llena de felicidad. ¿Natalia Lacunza o Silvana Estrada? Con Natalia, pero un beso enorme a Silvana también.

