Sam Smith con Demi Lovato y Doja Cat, candidatos a la primera lista de mayo

Esta semana, de cara a la primera lista de mayo, dos canciones de artistas internacionales se postulan como novedad. La primera viene a cargo de dos nombres consagrados; uno británico, la otra, estadounidense. Se trata de I’m ready, que firman juntos Sam Smith y Demi Lovato. Nos lo habéis pedido insistentemente como candidato y aquí están.

Sam y Demi se hicieron buenos amigos en las redes sociales; relación que ha cristalizado en este single conjunto que sirve de adelanto a un nuevo disco del cantante inglés. El álbum estaba previsto para este primero de mayo, pero finalmente, a causa de la pandemia, lo ha decidido posponer. Ambos saben lo que es triunfar en LOS40: Sam fue número uno con La la la (2013), Lovers on the sun (2014), Dangerous (2014), la maravillosa Stay with me (2015) y Promises (2018); por su parte, la exchica Disney llegó a lo más alto con Échame la culpa (2017), junto a Luis Fonsi, y Solo (2018), de Clean Bandit. Para que I’m ready siga esa senda de éxito, debes apoyarlo con el HT #MiVoto40.

También opta a hacerse un hueco en la lista Doja Cat, una rapera de Los Ángeles a quien en España ahora empezamos a conocer gracias a Say so, precisamente el tema que nos presenta en candidatura. Viene de familia de artistas: su padre es un conocido actor sudafricano y su madre es pintora. Ha publicado dos álbumes hasta la fecha, el segundo de los cuales, Hot pink (2019), contiene esta canción.

Con un imbatible toque funky, Say so se ha hecho muy popular en todo el mundo a raíz de su prolífico uso en la app Tik Tok. Poco después, llegaba al #5 en la lista de ventas de Estados Unidos y era top 10 en el Reino Unido. Ahora puede debutar en el chart de LOS40, siempre y cuando reciba los apoyos necesarios con el HT #MiVoto40DojaCat. ¡Suerte a todos!

