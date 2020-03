Sam Smith explica por qué retrasa y renombra su nuevo disco

San Valentín sirvió a Sam Smith para anunciar todas las novedades de su próximo proyecto musical. To die for era el primer single de un álbum con el mismo título en el que profundizaba en lo angustioso de la soledad sentimental, sobre todo viendo la felicidad de otras parejas. Todo parecía estar dispuesto para el lanzamiento el próximo 1 de mayo de su tercer disco de estudio pero finalmente no será así.

A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, Sam Smith ha confirmado que To die for no sólo se retrasa sino que deja de existir como disco. Ha pasado apenas un mes desde aquel estreno el día de los enamorados pero la situación mundial no puede ser más radicalmente distinta.

"A todxs mis maravillosxs fans. En primer lugar me gustaría mandaros amor y fuerza a todxs lxs que os habéis visto afectadxs por esta situación. Espero que estéis todxs bien en estos momentos increíblemente raros, desconcertantes y sin precedentes. He estado pensando mucho en las últimas semanas y siento que el título de mi álbum y su inminente lanzamiento no son lo correcto así que he tomado la decisión de continuar trabajando en el álbum y hacer algunos importantes cambios y añadidos" explica a través de un comunicado oficial.

"Renombraré mi disco y pospondré la fecha de lanzamiento, ambos serán confirmados próximamente. Pero no os preocupéis, habrá un disco este año, ¡lo prometo! Pero hasta entonces voy a seguir trabajando en nueva música en los próximos meses con la que estoy increíblemente emocionado. Gracias por estar siempre a mi lado y por vuestra comprensión y paciencia. Siempre intento hacer lo correcto por vosotros. Siempre. Sam X" finaliza Sam Smith.

How Do You Sleep? 🖤

Hope everyone is keeping well and safe. Sending love and strength to you all xx pic.twitter.com/Q9c5LVR9MC — samsmith (@samsmith) March 30, 2020

Un título, To die for, que podría no ser bien visto dado el fallecimiento de miles de personas en todo el mundo por culpa del Covid-19 y que ha motivado el cambio. De hecho todo apunta a que podría haber un cambio de orientación más positiva en el disco a juzgar por sus palabras: "He descubierto en esta última semana o así que la música se ha convertido en algo cada vez más y más importante y crucial en estos momentos ya sea escuchándola a todo trapo o simplemente cantándotela a ti mismo en la ducha".

Como explica Sam Smith, no existe nuevo nombre para este proyecto que podría retrasarse varios meses y ver modificadas las canciones que estaban incluidas en él. Mientras llega, podemos disfrutar de algunos de sus anteriores éxitos como How do you sleep? del que ha ofrecido una versión a capella.

Si este álbum llega en 2020, seguirá cumpliendo con su tradición de lanzar un disco cada tres años. Este futuro proyecto musical recogerá el testigo de In the Lonely Hour y The Thrill of it all, sus dos anteriores trabajos, con los que conquistó el éxito mundial. Desde entonces hasta la fecha, Sam Smith ha publicado algunos singles con los que ha conquistado las listas de ventas: Promises con Calvin Harris, Dancing with a stranger con Normani Kordei y How do you sleep? este último en solitario.