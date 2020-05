El confinasex de St. Pedro: el juego más ‘hot’ de la cuarentena

¿A qué artista le dedicarías Phone Sex?

Me gustaría ver reacciones de varios artistas, simplemente por ver la cara. Lo haría como broma. La reacción de J Balvin sería muy buena.

En confinamiento: ¿de qué artista te harías amigo, a qué artista encerrarías en una habitación y a quiénes verías tener phone sex?

Me haría amigo de Tyler, The Creator, encerraría a Paulina Rubio y no me gustaría ver teniendo phone sex a nadie. ¡Sería muy incómodo! (risas)

¿A quién te imaginas dándolo todo con Phone Sex?

A Ozuna.

¿Qué canción pondrías durante el phone sex?

Muchísimas. Acuérdate de que soy artista de R&B (risas). Me voy con un clásico: Between The Sheets de The Isley Brothers.

Si tuvieses que enviar el enlace de tu videoclip al último artista con el que has hablado en esta cuarentena, ¿a quién sería?

A Juanes.