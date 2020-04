María Escarmiento publica nueva canción: ‘Otra noche’ con El Mini

Otra noche, así se llama la nueva canción de María Escarmiento, que llega tras temas tan hipnóticos como Amargo Amor y Castigo. Para Otra Noche, María vuelve a adentrarse en ese reguetón oscuro en el que se siente tan cómoda. De hecho, escribía en redes sobre este tema: "Estoy contentísima y súper orgullosa y espero que os mole tanto como a mi".

Ya puedes escuchar el tema en este vídelyric. Para el arte de este lanzamiento, María Escarmiento ha vuelto a contar con el diseño de @ibuprofeno1600, que también se encargó de la portada de Castigo. Sobre Castigo, lanzado el pasado 1 de abril, estuvimos charlando con María en esta entrevista.

"Dame una noche más, Una noche no fue suficiente, Sé que tu también así lo sientes, No puedo sacarte de mi mente", canta María Escarmiento al inicio de esta colaboración con El Mini. En Otra Noche, la infidelidad se sobrentiende y se comprende: "tengo marido pero no ejerce" y es que, al final, los sentimientos (sean cuales sean) no se pueden reprimir.

Pero: ¿Quién es El Mini? Apodado como "uno de los padres del trap", se trata de uno de los primeros artistas urbanos de la escena en nuestro país. Cuando en España apenas nadie había escuchado la palabra trap, en Granada había un colectivo llamado KEFTA BOYS, donde militaban entre otros Yung Beef, Khaled y El Mini. Ellos fueron el origen de todo.

El Mini ha tenido colaboraciones con: Yung Beef, Ms Nina, Cecilio G, La Zowi, Tomasa del Real, La Mafia del Amor, La Favi, Kaydy Cain... Con canciones como Blue, Hangover o Intro 3.33, El Mini, es quizás, uno de esos casos de "el artista favorito de tu artista favorito".