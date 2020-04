Blas Cantó irá a Eurovisión 2021 con algo totalmente distinto a ‘Universo’

Aunque este año no ha podido ser para Blas Cantó, ya que Eurovisión 2020 ha tenido que ser cancelado debido a la crisis del coronavirus, el artista murciano ya está pensando en la edición de 2021.

El cantante iba a representar a España con el tema Universo, una preciosa balada donde se mostraba todo su potencial vocal. Por desgracia, nunca sabremos en qué posición hubiese quedado aquel tema.

En un encuentro con Televisión Española, el cantante ha querido hablar sobre lo que quiere llevar a Eurovisión 2021. Y no, no tiene nada que ver con lo que tenía preparado para este año: "No creo que la nueva canción tenga algo que ver con Universo porque es un nuevo día y tiene que ser algo nuevo". Eso sí, Blas ha confirmado que llevará al mismo equipo, con el que lleva trabajando muchos años: "Era maravilloso como sonaban nuestras voces durante los ensayos y me gusta como empastaban”.

Otra cosa que tiene clara Blas sobre su actuación en Eurovisión 2021 es que no va a bailar: “Podemos llevar una canción más rápida o como sea pero que no me esperen bailando porque no sé bailar. Voy a estar concentrado cantando y la voz limpia”. ¡Y nos parece muy correcto!

Aunque Blas no ha podido cantar este año en Eurovisión 2020, el joven interpretará Universo desde casa en el festival online que ofrecerá RTVE este viernes 1 de mayo. Junto a los últimos representantes de Eurovisión, intentará poner música a estos días tan extraños.

Además, Blas participará en el programa especial que sustituye a la final de Eurovisión 2020 y que lleva el nombre de Europe shine a light y que podrá verse en La 1 el 16 de mayo a partir de las 21:00.