Efecto Pasillo: “Hay canciones que, con el tiempo, caen por su propio peso”

Aunque parezca mentira, Efecto Pasillo lleva ya una década haciéndonos disfrutar con sus canciones. El grupo canario, que siempre ha mantenido esa esencia llena de buen rollo en sus canciones, cumplen diez años como grupo. De hecho, ahora mismo deberían estar por toda España con su 10 Tour, una gira muy especial donde Iván, Javi, Nau y Arturo iban a cantar sus mayores éxitos. Y es que, ¿quién no ha cantado Pan y mantequilla o Carita de buena hasta quedarse afónico.

Para celebrar este aniversario, los chicos están grabando de nuevo algunos de sus mayores éxitos como Chacho, junto a Funk’illo, y Letras perfectas con Despistaos. ¡Y es una maravilla volver a escuchar estas canciones de nuevo.

Pero no solo eso, los canarios han lanzado este mes de abril nuevo tema junto a los chicos de Sinsinati: Similares. Se trata de una preciosa canción cargada de romanticismo.

Para contarnos de primera mano todas estas novedades, los chicos de Efecto Pasillo se han conectado a la última entrega de YoMeQuedoEnCasaConLOS40. Ha sido Iván, el vocalista, quien nos ha recibido desde su casa. Eso sí, ha puesto al resto de miembros del grupo a través de la pantalla de su ordenador. Ha sido nuestro querido Karin Herrero quien ha hablado con ellos.

¿Qué canción quitarían de su carrera?

A los chicos, como al resto del mundo, les pilló la crisis del COVID por sorpresa. De hecho, les dio tiempo a dar los dos primeros conciertos de su 10 tour en Murcia y Granada. Cuando Karin pregunta si hubiesen cambiado algo de saber que iban a ser los dos últimos que iban a dar en mucho tiempo, es Arturo quien contesta: “Hubiésemos tocado cuatro horas más por lo menos”.

En esta gira, los chicos están tocando algunos de sus mayores éxitos, pero qué canciones son las que hoy en día no le gustan de su discografía. “A Arturo no le gusta Mentira, pero desde antes que se hiciera”, dice Iván. “Por mi parte, yo no tengo ninguna. Es verdad que hay algunas canciones que con el tiempo se caen por su propio peso”.

La anécdota con el tractor

Diez años en los escenarios dan para muchas fiestas. De hecho, Karin ha querido saber cuál ha sido la que recuerden con más cariño. “Ha habido muchas fiestas locas. Hace poco que nos lo pasamos muy bien tras dar un concierto en Fabrik. Salimos a las siete de la mañana”, confiesa Iván. Después, continúa contando una divertida anécdota: “Pero hubo una en la que acabamos en un tractor que fueron risas. Fue en un pueblo de Toledo, nos movimos a un descampado donde había una discoteca enorme. Luego no podíamos volver y terminamos preguntándole a un señor que venía con su tractor que si nos llevaba al hotel y lo hizo.”

Aunque lleven una década sonando en la radio y consiguiendo fans, los chicos aseguran que llevan bien la fama, cuando han contestado a la pregunta de un fan sobre este tema: “Por suerte no tenemos esa fama que no te deja salir a la calle, así que lo llevamos de manera bastante natural. Me acuerdo de una víspera de reyes, que no podíamos ni caminar, porque nos paraban todos. Sobre todo cuando vamos con Nau, que es el más reconocido”, confiesa Iván.

Tampoco son de los que buscan su nombre en Google, aunque tengan las alertas del buscador encendidas.

Yo nunca...

Ha llegado entonces el momento de jugar a Yo Nunca con los chicos. A falta de chupitos, los chicos tenían que hacer el gesto de beber o decir “chupito” si lo habían hecho. Gracias a este juego nos hemos enterado de varias cosas del grupo.

La primera es que cuando a Iván se le olvida la letra de una canción mira al técnico y hace gestos como si fallase algo: “Lo hago hasta que la vuelvo a recordar”, dice entre risas.

La segunda es que, cuando estaban nominados a mejor arista revelación de LOS40 Music Awards en 2012, pensaban que se lo iban a llevar: “Se lo llevó Auryn y nosotros estábamos por aquel entonces con Pan y Mantequilla”.

Lo tercero es que hay alguna colaboración de su carrera de la que no están del todo contentos, sobre todo Iván, que no ha dudado en decir “¡Chupito!” tras “Yo nunca he pensado que no quería hacer esa colaboración”.

Sin lugar a duda, Efecto Pasillo es uno de los grupos que más nos han hecho cantar en los últimos años.