Queen y Adam Lambert lanzan ‘You Are The Champions’, la nueva versión de su hit

Queen se ha propuesto seguir haciéndonos soñar y vibrar con sus canciones, y eso es algo que en 2020 aún podemos seguir comprobando. Prueba de ello es la nueva etapa que la banda está viviendo junto a Adam Lambert, el cantante americano que se encarga de poner voz a cada una de sus canciones en directo.

Y es que ni el aislamiento puede frenar la producción musical de esta legendaria banda. Tanto es así que han estrenado, junto a Lambert, la nueva versión del popular y exitoso tema We Are The Champions, publicado allá por 1977. En este ocasión, la han titulado You Are The Champions, y cuenta con un significado muy especial.

Nuestros protagonistas han querido rendir homenaje a los sanitarios, los héroes que están en primera línea de batalla en esta ardua lucha contra el COVID-19. En el videoclip casero que han compartido, podemos ver a Brian May con su guitarra, a Roger Taylor a la batería y a Adam Lambert al micrófono interpretando este nuevo hit desde sus hogares. Estas imágenes se unen a otras escenas emotivas que muestran el día a día de los sanitarios y de las personas confinadas en sus casas.

No cabe duda de que estamos viviendo un momento histórico, y como a Queen se le da bien eso de formar parte de la historia, han decidido aportar su granito de arena. No solo nos referimos al lanzamiento de esta nueva versión de uno de sus mayores hits, sino a la importante donación que están llevando a cabo gracias a él. Los fondos obtenidos de esta canción irán destinados a la fundación de la Organización Mundial de la Salud, encargada de donar recursos al personal sanitario expuesto al virus.

Adam Lambert y Queen también han sido víctimas de los efectos de esta pandemia. Se han visto obligados a posponer su gira europea al 2021, pero esperan que este lanzamiento pueda mermar la decepción de sus seguidores.

Ya lo dijo Freddie Mercury: We Are The Champions se había creado con el propósito de convertirse en un cántico internacional con un importante significado para todo el que lo escuche. Lo que él desconocía es que, décadas posteriores, esta canción diese vida a un himno de homenaje, esperanza e ilusión en plena crisis internacional. You are the champions!

