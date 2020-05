Estas 15 fotos de las madres de nuestras celebs nos han derretido el corazón

Este primer domingo de mayo hemos celebrado en España el Día de la Madre y muchas celebs han aprovechado para abrir sus álbumes familiares para rescatar algunas fotografías de sus mamis. Y claro, mezclar nostalgia con amor da como resultado una buena dosis de ternura que ha derretido nuestros corazones. Y sí, puede que nos hayamos puesto un poco cursis pero es que madre no hay más que una, y ellas bien lo valen.

Además, estos arrebatos nos sirven para conocer a las mamis de muchos de los artistas que seguimos a diario. Y hay que reconocerlo, en algunos casos son clones.

David Otero

“Feliz día mami!!! En breve estamos otra vez todos juntos!!!”. (David Otero)

Malú

“Ella tejió mis alas y me enseñó a volar ... Te quiero mamá ❤️”. (Malú)

Macarena García

“Te quiero mami. Feliz día a todas! 🌺🌺🌺”. (Macarena García)

Edurne

“Ella... MI TODO!!! Te quiero Mamá!!♥️👯‍♀️ #FelizDiaDeLaMadre #MadreNoHayMasQueUna”. (Edurne)

David Bisbal

“Aquí está mi madre, en su cuarto de trabajo hace unos años atrás, yo sería un niño... cuarto que por cierto también era el dormitorio de mi hermana M del mar, su cama se metía en el escritorio para aprovechar el espacio. Ahí está con su máquina de coser antigua, sí, mi madre era de las que aprovechaba las latas de galletas para meter los hilos y sus herramientas para coser.

Cuando llegaba la última hora del día y todos podíamos descansar, a ella todavía le quedaba algo por hacer. aunque solo sea para adelantar el trabajo del día siguiente. Ahí está esa ventana con esas cortinas, es como si ahora pudiera abrirlas y descubrir la calle Cantavieja hoy convertida en un parque. Me acuerdo que todos queríamos entrar en verano en aquel cuarto de trabajo de mi madre, pues fue el primero que pusimos aire acondicionado. Gracias a mi madre he podido conocer a los mejores locutores de radio ya que siempre estaba informada escuchando sus emisoras favoritas, gracias a ella también descubrí a grandes cantantes que los hice mis ídolos. Un tal Alejandro y Luis. Me encanta haber nacido en una familia de gente trabajadora y luchadora. Ahora que estoy así de melancólico, aprovecho para felicitar a todas las madres del mundo y a las abuelas... os quiero. Felicidades mamá. #felizdiadelamadre”. (David Bisbal)

Asier Etxeandía

“Sigues a mi lado de muchas formas, pero muero por abrazarte y cuanto más mayor me hago más lo necesito. No hay nada como el hogar y el hogar era mi madre. Hoy es un día más de tus días, que son todos para mí, en los que no he dejado de llorar y de actuar por y para ti. Amatxu Donde estés, brilla . Tu hijo ❤️”. (Asier Etxeandía)

Blas Cantó

“Qué suerte pasar esta cuarentena contigo, gracias por cuidar de toda la familia. Je t’aime maman 🌹”. (Blas Cantó)

Paco León

““Cuando ella ríe los malos corren despavoridos” Feliz día de la madre ❤️#carminabarrios”. (Paco León)

“Clásico gesto de madre limpiándote la manchita que tienes en la cara... 😂 Qué ganas tengo de volver a tenerte cerca y achucharte. Te quiero, mami. ❤️ #felizdiadelamadre”. (Amaia Salamanca)

Laura Escanes

“Y feliz día a ti, mami. Ojalá pudiéramos haber celebrado este día juntas. Y con tu nieta. Gracias por ser la mejor madre del mundo. Gracias por enseñarme a ser madre a mí, porque no sé si queriendo o sin querer, pero a veces me veo haciendo o diciendo eso que tantas veces te escuchaba decir. Cuento los días para vernos de nuevo ❤️ T’estimo @espinosacan”. (Laura Escanes)

Álex González

“Mamá, gracias por regalarme esta vida maravillosa y por tener los brazos de Wonder Woman ❤️ Y gracias a todas las mujeres por traer la vida a este mundo”. (Álex González)

Sara Carbonero

“#Felizdíadelamadre #elartedeembadurnardecrema #veranosinvencibles #echándotedemenos”. (Sara Carbonero)

Alejandro Sanz

“Este tiempo nos eleva el significado de echar de menos sin limitaciones. Sin embargo, yo llevo echando de menos mucho tiempo. Felicidades mamá. #LaLoba #FelizDíaDeLaMadre #3deMayo”. (Alejandro Sanz)

Paula Echevarría

“Siempre a la verita mia.... No te imaginas mamá las ganas (y la necesidad) que tengo de abrazarte.❤ Feliz día!!!! Te quiero con locura!!! #DiaDeLaMadre”. (Paula Echevarría)

Cristiano Ronaldo

“Happy Mother's Day to my two special women 🙏💗”. (Cristiano Ronaldo)

