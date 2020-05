Tamara Gorro, mientras se corta a sí misma el pelo: “Vaya mierd* la verdad”

Tamara Gorro ha sucumbido a la tendencia de cambio de look durante la cuarentena. A pesar de que las peluquerías, centros de estética y otros locales similares ya atienden con cita previa, la modelo e influencer no ha querido esperar y ha apostado por un arriesgado corte de pelo hecho por ella misma del que hemos podido ser testigos gracias a su Instagram.

"Esta es la Gorro tal cual, sin filtros y encima con granos porque estoy ovulando y siempre me salen muchos granos. Hoy va a pasar algo muy heavy: voy a cambiar de look y me lo voy a hacer yo. Me voy a cortar el pelo, me voy a quitar las extensiones. El confinamiento está pasando factura y yo me cambié las extensiones pero esto no puede ser y cuando no es, no es. La primera vez que me voy a cortar el pelo yo sola, no sé que va a salir pero lo voy a hacer. Eso sí, la cara no la puedo cambiar porque no hay manera" comenzaba explicando la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

"No tengo muy claro qué hacerme, bueno sí pero realmente me han dicho que no me va a quedar bien pero yo lo voy a intentar. Lo primero que tengo que hacer es quitarme las extensiones, más o menos tres horas. Manos a la obra, Gorro" continuaba explicando una Tamara Gorro que pese a las dudas parecía muy decidida y sin miedo al resultado.

El proceso de quitarse sus pelirrojas extensiones no fue nada sencillo pero al final llegó el gran momento: "Pues este es mi pelo sin extensiones y como podéis comprobar está hecho un cristo. Y así no me voy a quedar. Me voy a duchar. Ya me he lavado el pelo y quitado el pegamento que siempre queda y ahora voy a cortarme el pelo. Yo tengo una idea de lo que quiero pero no sé si me va a salir. Y claro por detrás necesito ayuda así que voy a llamar a Ezequiel. Vamos a ver lo que sale".

Después de varias bromas y gritos típicos del nerviosismo por el posible resultado que saldría de alguien que no practica la peluquería a nivel profesional llegó el gran momento de comenzar a tirar de tijera. El resultado lo definen sus propias palabras: "Ahhh que has hecho. No te rías. Mira, yo paso, me pongo extensiones es que vaya mierda, la verdad. Pfffff. Vamos que me las pongo. Es que mira tres trasquilones, uno, dos y tres. No, no, no me pongo extensiones, vamos que si me las pongo, pero del tirón... ¡Hala! apañao, aquí no ha pasado nada".

Después de recolocarse las extensiones y, suponemos, volver a trabajar un poco más la tijera, Tamara Gorro compartió el resultado final con sus miles de seguidores. Pero lejos de compartir el resultado al natural, como había hecho con el vídeo, antes decidió maquillarse y vestirse para la ocasión: "¡¡¡NUEVO LOOK!!! ¿Qué os parece? (Tened en cuenta que me lo he hecho sola...)".

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!