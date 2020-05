Bad Bunny ‘rompe’ Internet con la colaboración que nunca fue

En las últimas semanas de confinamiento, Bad Bunny ha sido noticia por lanzar nueva música como Yo perreo sola, por sus cambios de look, por su relación personal con su pareja y por las canciones que ha creado durante su cuarentena.

Lo que nos faltaba por disfrutar de uno de los cracks del reggaeton y del trap del momento era un Live y el puertorriqueño cumplió con sus fans hasta el punto de que más de 24 horas después se sigue hablando de si directo.

Bad Bunny ha sido tendencia en todas las redes sociales desde que finalizó en su perfil oficial de Instagram por la colaboración que nunca fue. La anécdota la contó, en ese momento, ante casi 200.000 seguidores.

"A mí siempre me gusta hacer las colaboraciones callado y por sorpresa. Y cuando se llegó a un acuerdo para hacer la colaboración con esa persona dijo que iba a hacer tema con 'fulano de tal' y revolcó el avispero. Pa' luego no hacer ná. A mí me daba tristeza. A mí cien coj***s me daba grabar con esa persona. Yo respeto su música y me sé sus himnos y los canto pero nunca fui fanático de esa persona. Lo llevo diciendo toda la noche que cuando yo digo que un tema es con alguien es con esa persona y con nadie más. Ese tema lo pude haber sacado con 15 personas, con el que sea, pero no. Cuando lo hice, la vibra, todo lo que surgía... tiene que ser con esa persona. Esa persona dijo que sí, luego que no... Pues no se dió, punto y se acabó. El tema se murió. No lo iba a hacer con nadie más, no iba a rellenar un roto y un vacío que sólamente podía llenar esa personas y este era el tema..." explicó el solista.

Los siguientes 20 segundos supusieron una auténtica conmoción para miles de personas que no entendían cómo semejante temazo no había podido ver la luz. Comenzaron entonces las 'investigaciones' amateurs de los seguidores de Bad Bunny que parecieron ponerse de acuerdo en que "esa persona" era ni más ni menos que Don Omar.

Inmediatamente las redes se llenaron de menciones a ambos artistas para dejar claro que la música había perdido en esa colaboración que nunca fue. Al menos se quedará para siempre como una de las grandes anécdotas musicales vividas en las redes sociales.

