Ya puedes ver todo STAR WARS gratis

No hace mucho hablábamos de las virtudes y la proyección de futuro de Disney+, que no es poca.

Su catálogo esconde joyas como Los Simpson, amén de un repositorio completo Disney, uno muy bien nutrido de Marvel y, cómo no, el de Star Wars.

Hoy día 4 de Mayo (May the 4th be with you, ¡ojo al juego de palabras!), ha sido elegido como fecha de lanzamiento para la incorporación de ‘Rise of Skywalker’ al catálogo de Disney+. Es decir, desde ya, todo aquel que tenga una suscripción de Disney+ puede hacer el maratón completo de Star Wars.

Kylo Ren y Rei intercambian opiniones / Disney+

La idea, para estos últimos días de confinamiento, es encontrar entretenimiento gratuito sin compromiso, y un maratón de Star Wars suena bastante bien.

El ‘truquito’, si no lo has usado ya (porque sólo puede usarse una vez), es canjear tu periodo de prueba gratuito a partir de hoy, lo que te dará 7 días de acceso al contenido de Disney+; tiempo suficiente para repasar todo la saga de Skywalker y demás películas accesorias.

Si quieres rizar el rizo, y tienes estómago para ver las pelis que el paso del tiempo peor ha tratado, puedes ver las películas en orden cronológico, para disfrutar del desarrollo natural de los acontecimientos.

Ver sólo las películas sería ir a ‘lo fácil’; el verdadero reto sería incluir todo el material audiovisual de la franquicia. Para ello, sólo tienes que seguir esta guía (propuesta originalmente por la gente de TechRadar), que te permite ubicarlas en el tiempo con respecto a la original.

· Star Wars Episode I: The Phantom Menace (32 años antes de A New Hope)

· Star Wars Episode II: Attack of the Clones (set años antes de A New Hope)

· The Clone Wars animated series (empieza 22 años antes de A New Hope, finaliza 19 años antes de A New Hope)

· Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (19 años antes de A New Hope)

· Solo: A Star Wars Story (10 años antes de A New Hope)

· Star Wars: Rebels animated series (cinco años antes de A New Hope, con un epílogo posterior que sucede después de A New Hope)

· Serie sobre Cassian Andor (cinco años antes de A New Hope)

· Rogue One: A Star Wars Story (finaliza momentos antes de A New Hope)

· Star Wars Episode IV: A New Hope

· Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (tres años después de A New Hope)

· Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (cuatro años después de A New Hope)

· The Mandalorian (nueve años después de A New Hope)

· Star Wars: Resistance animated series (34 años después de A New Hope)

· Star Wars Episode VII: The Force Awakens (34 años después de A New Hope)

· Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (34 años después de A New Hope)

· Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (35 years años después de A New Hope)

Así que ya sabéis, por dinero que no sea. Tenéis siete días para aislaros del mundo (no hay mejor momento que el presente) y poner al día vuestro conocimiento intergaláctico. ¡Que no quede ninguna en el tintero!