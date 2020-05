Chloe Sevigny, otra celeb que debuta en la maternidad pasados los 40

Cameron Díaz o Toñi Moreno son dos ejemplos recientes de mujeres que han debutado en la maternidad bien pasados los 40. A la lista se une ahora la actriz Chlöe Sevigny que, a sus 45 años, ha dado a luz a su primer bebé.

Sus representantes han confirmado, en Page Six, que “todos están felices y sanos”, aunque no han desvelado más detalles. No sabemos el sexo ni el nombre de su pequeño, ni siquiera el día exacto de su nacimiento. Desde enero sabíamos que estaba embarazada, pero se ha guardado esta nueva etapa para sí misma.

Después de ver cómo había crecido su barriga publicó un retrato de Jim Jarmusch confirmando su nuevo estado: “Bebé a bordo”. Y desde entonces hemos ido comprobando cómo evolucionaba el embarazo que ha ocupado, incluso, portadas de revista.

Ver esta publicación en Instagram 🐣💜👶🏻🤰🏼🥳🍼😈🕺🏻@sinisamackovic 🤱🏼👼🏻🍼🐣🦄💜 📸 @jim.jarmusch Una publicación compartida de Chloë Sevigny (@chloessevigny) el 14 Ene, 2020 a las 8:55 PST

Ahora, unos meses después, ya se ha dejado ver por Nueva York con su primer hijo paseando con su novio, el director de una galería de arte, Sinisa Mackovic, siete años más joven que ella. Ambos salieron a la calle, como mandan las circunstancias, con guantes y mascarillas.

Han estado confinados en su apartamento de Manhattan donde, cómo ella misma contó a The Cut, había pasado el tiempo “viendo viejos clásicos de Hollywood en busca de escapismo”, aunque también ha confesado que intentó ver un episodio de la polémica Tiger King de Netflix, “pero no pudimos hacerlo”. Ha estado conectada por FaceTime con amigos y viendo las conferencias diarias del gobernador Andrew Coumo, además de leyendo muchos libros de bebés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐁𝐑𝐈𝐓𝐈𝐄𝐒 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐃𝐀𝐘 (@celebs_in_touch) el 4 May, 2020 a las 8:39 PDT

En esa misma entrevista, tres semanas antes de dar a luz, la actriz de American Horror Story confesó que se sentía preocupada por sus amigas solteras que ahora tienen menos oportunidades de ligar. A ellas las recomienda hacer sexting.

Ella, de momento, ahora disfruta de un nuevo estatus familiar del que poco sabemos por ahora.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!