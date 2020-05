Solo hay un cantante que pueda levantarle el ánimo a Katy Perry

Desde que Katy Perry anunció su embarazo en el videoclip de su sencillo Never Worn White, se ha convertido en una de las artistas más seguidas por los medios. Pero de lo que se ha encargado ella es de alimentar estas páginas digitales con sus propios contenidos. Prueba de ello es la actividad que ha presentado en redes sociales, donde nos ha regalado publicaciones que no tienen ningún desperdicio.

Y es que ahora que estamos en confinamiento, esta actividad digital de Perry no ha cesado ni un segundo. Tanto es así que hasta se ha conectado en directo con sus seguidores para adelantarlas la última hora de cómo lleva un embarazo en plena cuarentena. También ha desvelado cuál es su truco para hacer frente a los días más grises.

Según Perry, la música es su mayor aliada cuando no atraviesa por un buen momento. En concreto, es un artista el que cambia el rumbo de su día. "Cuando estoy deprimida, me pongo Bob Marley, porque tiene una vibra muy guay y positiva sin esfuerzo", asegura. "Así que lo pongo a todo volumen en la casa y por alguna razón eso me hace sentir mejor".

Nuestra protagonista ha tomado consciencia de que vivimos una situación peculiar en la que muchos de nuestros planes se han visto afectados. Ella asegura que se siente afortunada por su situación, pero que "aún están ocurriendo muchas cosas". Es por ello por lo que la celebración de una baby shower para celebrar su embarazo se ha visto tambaleada por el virus.

"Hay días en los que, ya sabes, pierdes perspectiva. Por ejemplo, me estaba duchando, y estaba como 'Tengo que estar agradecida, tengo que estar agradecida, no importa por lo que pases, tienes que estar agradecida'. Sé que probablemente hay mucha gente que atraviesa por muchas cosas intensas ahora mismo", señaló en pleno directo, donde también desveló que comer se ha convertido en uno de sus hobbies favoritos del confinamiento.

Agradecida, escuchando a Bob Marley y a la espera de la llegada de su hija. Así vive Katy Perry la cuarentena. Y tú, ¿cómo la estás viviendo?

