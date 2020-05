Sofía Reyes: “El año pasado conocí mucha gente, estaba de fiesta y era una locura”

La cuarentena que ha transformado nuestras vidas en los últimos meses, cada vez nos va dejando más respiro y ya podemos salir a pasear a la calle. Vamos camino de la nueva normalidad y eso conlleva mucha música, que se acerca el verano y tenemos ganas de bailar, salir de fiesta y pasarlo en grande.

De todas formas, hasta que llegue ese día, seguimos manteniendo las distancias, las físicas, porque estamos más cerca que nunca de nuestros artistas favoritos. Sofía Reyes ha sido la última que ha querido pasarse por los directos de Yo Me Quedo En Casa Con LOS40 para charlar con nuestro compañero Félix Castillo.

El pasado febrero, justo antes de toda la cuarentena, lanzó Idiota, con guiño de La llorona de Chavela Vargas, y no dudó en confirmar que el chico al que iba dirigida, existe.

“Es una canción que la escribí en un momento en el que yo estaba viviendo eso tal cual. A mí me gustaba mucho este tipo, que era un idiota, porque sí está, pero que no está, es esa desesperación un poco. La canción habla de que él es un idiota, pero yo también, porque sigo aquí”.

Todo surgió de una manera muy natural: “Yo les estaba contando esta historia a mis amigos y empezamos a escribir y fue muy divertido el proceso”.

Divertirse es lo que está haciendo ahora, pero no sólo en las canciones, también en su vida real y de ahí viene esa canción. “Si ven mis stories ven que estoy de fiesta porque yo creciendo, no sé si por mi carrera o no se por qué, yo vivo en Los Ángeles, cumplí 18 años aquí y no importa porque tú puedes salir solo a partir de los 21, y salí a los 21 y era como una viejita en esa personalidad de que yo nunca salía. El año pasado fue esta etapa en mi vida en la que yo conocí mucha gente, estaba de fiesta y era una locura”.

La canción en un momento dado dice: “Siempre consigo lo que quiero, cuando quiero, pero no me notas, será que eres idiota”. Es que ella lo tiene claro, admite que es obsesiva: “Cuando algo me entra en la cabeza, real, quiero conseguirlo. Estoy en un proceso en mi vida en el que he aprendido a ser menos aprensiva, crecí siendo muy aprensivo y ahora estoy en plan muy de soltar las cosas, estoy trabajando en esto. Hay un pastel que me gusta, un día lo probé y me gustó y si un día tengo antojo por ese pastel, voy a mover cielo y tierra por conseguir ese pastel. Soy muy así”.

Volviendo al idiota, aquel tipo ahora es su amigo, “sabe que él es el idiota. Baila la canción y la canta y es feliz de la vida de ser el idiota. Todo el proceso fue hacer la canción con mis amigos, el vídeo con mis amigos. Todos los que salen ahí son mi grupo de acá en Los Ángeles. Es una canción que amo y que yo sentía que quería sacar sola porque venía de muchas colaboraciones antes”.

Por cierto, que en ese vídeo la vemos beberse unos cuantos chupitos de tequila y había que indagar si en la vida real aguantaba bien ese tipo de rituales: “Fíjate que tengo muy poco aguante. Tenía más cuando tenía 15 o 16 años. Hoy en día me tomo dos o tres shots y la pierdo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SOFÍA REYES (@sofiareyes) el 14 Feb, 2020 a las 9:09 PST

¿Colaboración con Camilo?

Uno de sus fans que estaba siguiendo el directo quiso saber si había posibilidades de colaboración con Camilo y ella no lo dudó: “Camilo y yo hemos hablado de hacer una canción desde hace mucho tiempo. Lo hablé con Eva, con Mau y Ricky y tengo muchas ganas de hacer una canción con Camilo desde siempre, es uno de los artistas que más admiro, me parece un genio. Pero no tengo la canción”.

O puede que sí la tenga, pero le queda decidirse: “Hay una canción que yo escribí, que quería sacarla desde hace tiempo, que Camilo me decía que quería cantarla, a lo mejor esa canción es la que vamos a compartir. Estoy como en ese proceso creativo. Pero no sé si también es una buena idea escribir desde cero porque él es gran compositor”.

¿Qué prefieres? Jason Derulo o Michael Bublé. Solo porque está muy reciente lo de Michael Bublé, voy a decir Michael Bublé. Anitta o Rita Ora. Qué difícil. Solo porque tengo que decir una, voy a decir Anitta, porque tengo más historias con ella. Corbata o Idiota. Creo que Idiota porque es una canción que me gusta mucho. Español o inglés. Español. Cantar en solitario o colaboración. Tienen lo suyo las dos. Voy a decir colaboración solamente porque disfruto mucho tener una canción y luego escucharla cuando alguien más trae su parte y su arte y cómo lleva una canción a otro espacio. Esa mezcla de cultura o de idiomas a mí me encanta.

Sofía también contestó la pregunta que le había dejado Efecto Pasillo: ¿Con quién te gustaría despertar por la mañana tras haber pasado una noche loca justo antes de haber quedado confinada? Su respuesta fue muy contundente: “Con Harry Styles”.

Sus seguidores también quisieron hacerle preguntas.

Si hubiera un libro que contara tu vida, ¿qué parte leerías primero?

La etapa de ahorita que es como una Sofía un poquito más madura, una Sofía más conectada con ella misma y viendo la vida como desde otro lado más consciente. Empezaría desde ahí y luego contaría todo el background. O sino, todas las historias de cuando era chiquita que son lindas.

Un consejo que sientas que debemos escuchar ahora todos.

En estos momentos literalmente de incertidumbre, que no sabemos cuánto va a durar o qué va a pasar… pasar más tiempo con nosotros mismos. Suena tan cliché y parece fácil, pero es tan difícil… realmente, conocernos más. Yo llegué a la conclusión de que, cómo te puedes amar a ti mismo si no sabes quién eres. Ese proceso de conocernos e ir más adentro hasta la raíz, lo debemos aprovechar ahora en la cuarentena que no tenemos una vida tan ajetreada.

¿Referente en el mundo de la música?

Hay muchos. Whitney Houston, la admiro bastante, pero tengo muchos.

¿Te liarías con algún fan?

Claro, uno nunca sabe.

¿Tu serie de tv favorita?

Ahorita mismo, Unorthodox, muy buena. El club de cuervos me fascina y Desperate Housewives es mi favorita, favorita.

