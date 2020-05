Marem Ladson - Círculos [2020]

¿Alguna anécdota especial que nos puedas contar sobre la grabación del videoclip?

Rodamos los dos videoclips de 'Círculos' y 'No sentir Nada' en un día y medio. Fue un poco locura. Lo que recuerdo más anecdótico fue lo de la queimada. Rodamos la escena del final de No sentir Nada en una cueva en una playa en un pueblo de Almería a las 4 de la mañana, y yo quería aparecer preparando la “queimada” que es una bebida típica gallega para espantar los malos espíritus, y me gustaba como metáfora para anular los sentimientos y luchar contra los fantasmas del pasado. Estuvimos como una hora preparando la queimada, con aguardiente, azúcar, café, limón… La cosa es que queríamos grabar el momento en el que se prende en llamas, porque iba a quedar visualmente muy guay, pero cuando llegó el momento de prenderla, no fuimos capaces de que saliese ni una sola llama… entonces tuvimos que falsearlo y echar la queimada en el fuego. Si te fijas bien, en esa escena, el fuego sale de la hoguera, no de la bebida.

¿Quién o qué te inspiró para crear la idea del videoclip?

La idea de 'Círculos' era continuar la historia de 'No Sentir Nada', en el que mi personaje se despierta después del sueño en la cueva con las sombras, y empiezo un viaje para encontrarme a mí misma. Jean Lafleur y yo queríamos unir ambos vídeos creando un short film. Nos inspiramos bastante en la estética western, en videos antiguos grabados en super 8, y también en otros short films que me gustan como uno de Ama Lou y otros de Laura Marling.

¿De dónde surge la historia de 'Círculos'?

Es una canción bastante introspectiva, que nace de la idea de estar atrapada en un bucle de circunstancias y no poder trazar tu propio destino. Muchas veces me cuestiono si somos realmente libres de elegir nuestro camino, si nuestras decisiones ya estaban tomadas desde un inicio y si nuestra existencia altera el curso de acontecimientos, o simplemente formamos parte de un plan mayor.