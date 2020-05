Doraemon Story of Seasons, el 4 de septiembre en PlayStation 4

Después de su lanzamiento en Nintendo Switch y PC a finales del pasado 2019, Doraemon Story of Seasons ya prepara su desembarco en PlayStation 4. Será el próximo 4 de septiembre cuando los jugadores de la consola de Sony podrán disfrutar de las nuevas aventuras del gato mágico y cultivar su huerto.

Nobita, nuestro héroe, termina en un planeta al azar con sus amigos tras verse atrapados en una tormenta. Allí conocen a los habitantes y descubren que la tormenta también azotó el pueblo y lo devastó todo excepto un árbol especial. Nobita y sus amigos deciden contribuir a que el pueblo se recupere a cambio de poder volver a la Tierra. Un juego de vida cotidiana con los personajes de Doraemon.

Ponte en el papel de Nobita, un muchacho corriente con un corazón de oro, y ayúdale a devolver a la vida una granja en ruinas. ¡Estrecha vínculos con los habitantes del pueblo y presencia interacciones conmovedoras mientras exploras y revitalizas la región junto a Doraemon, Shizuka, Gigante y Suneo!

Personaliza tu granja plantando cultivos, criando animales, construyendo muebles y explorando todas las posibilidades que ofrece la localidad. ¡Aprovecha los aparatos de Doraemon para que desarrollar tu granja sea una experiencia mágica!

Bandai Namco Entertainment Europe, Marvelous Inc. y Brownies han trabajado codo con codo para aunar los universos de Doraemon y Story of Season en la creación de Doraemon Story of Seasons. Los jugadores acompañarán a Doraemon (el famoso gato robótico del siglo XXII), a Nobita Nobi y a sus amigos en un encantador viaje en el que tendrán que crear y cuidar de una granja.

Con la ayuda de los artefactos de Doraemon, los jugadores disfrutarán de una forma diferente de las actividades tradicionales de Story of Seasons, tales como plantar cultivos, cuidar de la granja, explorar o cazar insectos, entre muchas otras. Mientras hacen todo esto, también podrán mejorar su pueblo al interactuar y forjar relaciones sólidas con los demás habitantes.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!