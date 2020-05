Sam Smith y Demi Lovato; Nea, Doja Cat… Los nombres que lo han petado esta semana en la lista

Esta semana, la lista replica la tendencia de la anterior: un número uno cantado en castellano, y un puñado de artistas destacados con éxitos internacionales. El número uno es para Nil Moliner y Dani Fernández: ambos se estrenan en lo más alto (aunque Dani ya había liderado con Auryn) con Soldadito de hierro, una preciosa balada acústica que nos ha robado a todos el corazón.

Y si repasamos otros nombres destacados, solo encontramos artistas que cantan en inglés, aunque de diversa procedencia. Así, la subida más fuerte ha sido la de la sueca Nea con Some say, tema que ya ha arrasado en el norte de Europa y empieza a calar hondo en el sur. Desde Australia, Tones and I aguanta el tipo con Dance monkey, que lleva con nosotros 32 semanas, lo que le otorga el récord de permanencia, y aún está en el #8. Es increíble lo de esta chica, pues lleva entre los diez primeros… ¡desde el 23 de noviembre! O lo que es lo mismo: 24 semanas (¡casi medio año!) en el top 10, tres de las cuales las pasó en el número uno.

Dos novedades importantes esta semana: Sam Smith y Demi Lovato protagonizan la entrada más fuerte con I’m ready, que se coloca directamente en el #27. Ojo, que cuentan con un apoyo de fandom muy potente y a partir de ahora pueden subir como la espuma. El otro estreno en el chart es el de Doja Cat, con Say yo (#32). En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar te da más detalles sobre la lista.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!