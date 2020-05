La premiere de ‘Valeria’ no ha sido como Elísabet Benavent había soñado

Este viernes 8 de mayo Netflix estrenará Valeria, la serie inspirada en la primera saga literaria de Elísabet Benavent. Hace dos años veía como empezaba este proyecto al que aspiran muchos autores, pero muy pocos consiguen. La autora ya ha podido asistir a la premiere y no ha sido como esperaba.

“Hoy he vivido uno de esos momentos para los que llevaba preparándome casi dos años: la premier de la serie de mi primera novela. La sensación es agridulce. Un poco agria, claro, porque siempre imaginé que podría abrazar y celebrar con mis amigos un día como hoy, que llevaría un vestido y unos zapatos bonitos (no los vaqueros rotos y los pies descalzos con los que he brindado por FaceTime con algunos -pocos, me han faltado muchos- de mis amigos) y que volvería a casa casi con el sol a punto de salir...”, comentaba sobre los sentimientos que le ha generado este estreno. No ha sido como lo había imaginado, una prueba más de que la vida es inesperada y siempre puede sorprendernos.

Pero no todo ha sido malo, ha tenido su parte buena, como no podía ser de otra manera: “Dulce porque este sueño es real y se hará tangible en menos de 48 horas. Y sí, la serie tiene muchas licencias (porque es una adaptación abierta y ese concepto es lo que tiene), y sí, no vamos a encontrar una adaptación literal y todas esas cosas, pero entended mi felicidad, mi emoción y mi orgullo: esto se ha hecho real y es un símbolo. UN SÍMBOLO”.

En momentos tan importantes en la carrera de cualquiera es inevitable regresar a los orígenes y Beta Coqueta lo ha hecho: “Aquella chica que escribió Valeria mientras soñaba con salir de donde se encontraba, salió, escribió, conoció a mucha gente, abrazó, quiso a pecho descubierto y, aunque su vida ha cambiado mucho y hay mil cosas que creía impertérritas a las que habrá que decir adiós, está preparada para el futuro, para lo que habrá, para lo que será y ya no es”.

Tiene las incertidumbres del resto, el mundo ahora mismo no es como lo conocíamos y no sabemos a ciencia cierta hacia dónde nos dirigimos. Pero hay que mirar hacia delante y apechugar con lo que estamos pasando y lo que está por venir y Elísabet lo hace mirando desde lo positivo y eso es lo que les pide a sus lectores.

“Por favor, no uséis los comentarios de esta publicación para sentimientos negativos, hagamos de este rinconcito algo feliz, un oasis, algo aislado de todo lo feo que nos rodea. Solo celebremos la vida. Llevamos encerrados dos meses, la vida nos ha dado golpes muy duros (que no siempre tienen que estar reflejados y explicados en redes) y hoy me apetece cerrar los ojos y volar. Larga vida a Valeria. Gracias, Valeria”.

