Martin Garrix, Diplo y más sesiones espectaculares en lugares emblemáticos

Diferentes djs de todo el mundo están aprovechando en los últimos meses para ofrecer algunas de las sesiones más expectaculares que recordamos en los lugares más insospechados. Algunos de ellos, como Martin Garrix o David Guetta lo han hecho sin público directo debido a la situación de confinamiento pero en otras ocasiones un selecto grupo de personas pudo disfrutarlo.

Desde los canales de Amsterdam al puente de Sidney pasando por el arco del triunfo de París o el Downtown de Miami. ¿Te acuerdas de estas 'pinchadas'?

Martin Garrix - Amsterdam

Es probablemente el dj más activo en estos momentos de pandemia. El músico ha decidido hacer sesiones en algunos de los rincones más bonitos de Amsterdam. Este martes 5 de mayo pudimos disfrutar de un 'live stream' desde un barco en los canales que rodean la ciudad de Amsterdam.

"Quería hacer algo así durante mucho tiempo. Especialmente ahora que no puedo viajar ni pinchar, me parecio la oportunidad perfecta. Espero que sirva para alegrar a la gente y como celebración del 5 de mayo, ya que no podemos celebrarlo juntos este año" explicó el neerlandés hace unos días cuando anunció esta aventura.

No es la primera vez que disfrutamos de un set de Martin Garrix desde que comenzó la cuarentena. Hace unas semanas pudimos verle subido a la azotea del edificio donde vive ofreciendo más de hora y media de música continua con algunos estrenos dentro de su repertorio como Higher ground y también desde lo alto de la A'Dam Tower uno de los mayores edificios de la capital de los Países Bajos.

David Guetta - Miami

David Guetta organizó una espectacular sesión en el downtown de Miami bajo el nombre de United at home. Una espectacular sesión al aire libre en colaboración con las autoridades de la ciudad estadounidense en las que cumpliendo con todas las medidas de seguridad, el dj francés entretuvo durante casi dos horas a millones de personas en todo el mundo.

La puesta en escena no pudo ser mejor: rodeado de gigantescos edificios abarrotados de gente en los balcones pero desde la soledad de su escenario junto a una piscina. Y todo con un fin solidario para recaudar fondos para luchar contra la pandemia.

Diplo - Sidney

Ataviado con un completo traje de seguridad, arneses y mosquetones, Diplo ofreció media hora de sesión desde el Harbour Bridge de Sidney (Australia) desde donde pudo disfrutar no solo de su pasión por la música sino de una de las mejores vistas de la ciudad australiana. A través de su canal oficial en Youtube hemos podido disfrutar de esta pinchada de altos vuelos en los que sonaron éxitos como Only can get better, Electricity, Audio, San Francisco o Joys.

Diferentes cámaras tanto desde el propio puente como a bordo de un helicóptero dejaron testimonio de la espectacularidad del lugar y de lo impresionante del show a medida que el atardecer iba engullendo la luz sobre la bahía de Sidney.

Defected - Londres

El sello británico del sello musical Defected quedó bien claro cuando se subieron a lo alto de Tower Bridge para que varios de sus djs ofrecieran una sesión de casi dos horas de duración a más de 60 metros de altura sobre las frias aguas del Támesis.

Otra espectacular 'pinchada' sobre un legendario puente que pudimos disfrutar íntegramente aunque su resultado es menos espectacular que los vistos en este reportaje por la propia dificultad del puente.

CamelPhat y Sam Divine fueron los elegidos para poner música al ocaso de la capital británica.

Dj Snake y Bob Sinclar - Paris

El Arco del Triunfo de París es uno de los lugares más emblemáticos de la capital parisina y también un lugar en el que solo los mayores artistas de música electrónica del país pueden tener el honor de actuar en él.

Ese fue el caso hace unos años de DJ Snake que desde lo alto del monumento ofreció una espectacular sesión sin público en mitad de la noche parisina. El resultado fue absolutamente increíble.

También ha debido de serlo la sesión solidaria de Bob Sinclar que recientemente ha ofrecido en ese famoso monumento nacional de la capital francesa. Lo hizo con un fin solidario para ayudar a Médicos sin Fronteras y a la Fundación de Hospitales de París.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!