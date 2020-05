BLACKPINK podría regresar en verano y hay pruebas que lo demuestran

Hemos perdido la cuenta de los meses que llevamos sin escuchar nuevos proyectos de BLACKPINK. Lo cierto es que desde que Lady Gaga anunció su colaboración con la girlband en su próximo disco Chromatica, no pudimos esconder nuestra emoción. ¡Nueva música de BLACKPINK viene en camino!

Y no, no solo nos referimos a esta inesperado fusión, sino al comeback con el que tanto llevábamos soñando. Todo apunta a que las surcoreanas volverán por todo lo alto este mismo verano, y hay varias pruebas que lo confirman.

La primera de ellas es la colaboración con Lady Gaga que ya hemos mencionado. Vale que la cantante aún no haya dado pistas de la fecha de lanzamiento de este álbum, pero todo apunta a que no tardaremos mucho en escucharlo. Por tanto, Sour Candy, la canción en la que colaboran, abrirá esta nueva etapa para la banda.

La segunda, y más importante, prueba es la declaración que ha hecho una fuente de la agencia del grupo a XSportNews, según las palabras recogidas por Billboard. "Está planeado que BlackPink regrese en junio. Tenemos pensado hacer un comunicado oficial para sus fans tan pronto como tengamos la fecha de lanzamiento". Aún no hay confirmación al respecto pero, más claro, agua, ¿no?

Y, por último, la prueba que también confirma que nuestras protagonistas serán las encargadas de poner ritmo al verano de este año tiene que ver con el estudio de grabación. En agosto de 2019, Tommy Brown, productor de Ariana Grande, compartió una foto con las chicas en su estudio bebiendo vino y celebrando los éxitos. Aunque no todo queda ahí. También han sido vistas en trabajando con Teddy Park y G-Dragon, integrante de BIGBANG.

No cabe duda de que este comeback se hará más pronto que tarde, y ni un pandemia mundial ni el confinamiento podrá hacerles cambiar de idea. BLACKPINK in your area!

