Alba Reche versiona ‘Algo contigo’, emocionando a sus fans

“¿Hace falta que te diga, que me muero por tener algo contigo?”, es la primera frase de una de las canciones más míticas de la música en español. Se trata de Algo contigo del argentino Chico Navarro y que tantos artistas han versionado a lo largo de la historia. De hecho, muchas personas han cantado este tema gracias a Rosario Flores o Andrés Calamaro.

Ahora, una de las caras más jóvenes de la industria musical española, ha querido rendir homenaje a este tema interpretándola. Se trata, nada más y nada menos, que de Alba Reche. La cantante alicantina, con la que estuvimos hablando hace unos días sobre música, ha decidido ponerse delante del micro, llamar al guitarrista Christian Rodes (con el que ha compartido escenario en numerosas ocasiones) y entonar esta preciosa melodía.

La ex triunfita ha querido sacar su propia cover de la versión que hizo Valeria Castro, una artista que se dedica a cantar algunos de los temazos de los noventa y de los 2000 (y que es una auténtica maravilla).

“Algo contigo. Hace millones de años me enamoré de esta canción. No paraba de cantar la versión de @valeria.c (Me has acompañado en muchos viajes de tren). Christian Rodes, como siempre siendo un bombón a dúo con la guitarra”, ha escrito la joven.

Por supuesto, la cover de Alba no ha pasado desapercibida por la propia Valeria, quien ha respondido con las siguientes palabras: “Pero qué cosa más bonita. Alba, me muero”.

Pero no ha sido la única artista que se ha emocionado con la cover de Reche. Manu Tenorio ha escrito lo siguiente: “Olé por ti y olé por el maestro Armando Manzanero”.

Sin lugar a duda, Alba Reche nos ha emocionado con esta preciosa versión del famoso tango.