Así era Chiara Ferragni de pequeña: la influencer cumple 33 años

Chiara Ferragni cumple 33 años, en confinamiento desde su casa de Milán, pero con la mejor compañía que podría tener: su marido Fedez y su hijo Leo. La influencer comparte cada día sus vivencias junto a su familia, la manera en la que se distraen y cómo están pasando el cofinamiento -en el que llevan más que en España-. Y para este día tan especial ha querido hacer un TBT de fotos de cuando era pequeña.



"Hoy cumplo 33 años y me siento más feliz y serena de lo que me he sentido en años. Me siento bendecido de estar rodeado de amor, de mi familia, amigos y personas que conozco y de vosotros, mi comunidad online, que es increíble y nunca me hace sentir sola", escribía agradeciendo a todos sus seguidores por los años que lleva trabajando en redes sociales.

"Todos y todas estas personas me hacen sentir especial y querida, y estas son las dos cosas que necesito para ser feliz. La vida está hecha de pequeños (o grandes) momentos como estos", concluía junto a las fotos más adorables de sus primeros años de vida. ¡No ha cambiado nada!



La influencer -que fue pionera en el mundo de las redes- acaba de sacar una colaboración de su marca Chiara Ferragni Collection X Champion. Toda una fantasía en colores pastel que a cualquiera le encantaría tener en su armario. Además, su pequeño Leo tiene enamorado a todo Instagram, ¡y no es para menos! Porque es divertidísimo. Si no les sigues, sus padres están todo el día subiendo videos a sus redes sociales. ¡Incluso a Tik Tok!

