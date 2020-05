Black Mirror retrasa su sexta temporada por si la sociedad no está preparada para sus historias

Los fans de Black Mirror van a tener que esperar, porque Netflix ha retrasado el estreno de su sexta temporada. ¿La razón? Nada menos que el coronavirus. Su creador cree que la sociedad no está preparada para este tipo de historias distópicas, y piensa que es mejor centrarse en que el público vea cosas más alegres.

“Por el momento, no sé qué estómago habría para las historias sobre sociedades que se están desmoronando, así que no estoy trabajando en una de esas", confesaba Charlie Brooker, el creador de la serie, a Radio Times en una entrevista. "Tengo muchas ganas de volver a visitar mi conjunto de habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír ".

La quinta temporada de la serie, que se estrenó en junio del pasado año, tenía como protagonismo el debut de Miley Cyrus en Netflix. La artista aparecía con una peluca morada y toda vestida de blanco para dar vida al interior de un robot. Además, dejó atrás el anonimato para mostrar otras caras conocidas como la de Topher Grace (Aquellos maravillosos 70).

Así, si eres fan de la serie, no te preocupes, habrá sexta temporada, solo que tardará un poquito más en llegar.

