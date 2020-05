Esta era la trama de Edward en ‘Midnight Sun’ en los capítulos filtrados hace doce años

Buenas noticias para toda aquella legión de fans que creció con la saga Crepúsculo: el nuevo libro de la saga, Midnight Sun, saldrá a la venta en Estados Unidos el próximo mes de agosto (suponemos, porque nos gusta el optimismo, que en España no tardará mucho más en llegar). Fue la propia Stephanie Meyer, la escritora de la saga, quien confirmó la noticia en Good Morning America el pasado lunes, 4 de mayo: “Es un momento de locos y no estaba segura de si debía sacar el libro en este momento, pero vosotros habéis estado esperando demasiado tiempo y no me parecía justo esperar más”.

Y es que Midnight Sun llega a las librerías casi doce años tarde. ¿La razón? Cuando Meyer estaba terminando de escribirlo, se filtró en internet y muchas personas pudieron leerlo. Eso sí, estaba todavía incompleto. Ahora, la escritora ha decidido lanzarlo. No sabemos cuánto habrá cambiado de aquellos capítulos que se filtraron.

Os recordamos que Midnight Sun es la historia de Edward, el famoso vampiro adolescente que se enamora de Bella. Esta vez, la comunidad de fans de la saga podrá conocer en primera persona todo lo que le pasaba por la cabeza: desde que se convirtió en inmortal hasta que se casó con el amor de su eternidad.

¿Y sobre qué iban los dos primeros capítulos de Midnight Sun que se filtraron hace doce años? Las 305 páginas del primer borrador del libro empezaban con la entrada de la cafetería de Edward en el instituto. Sí, aquella en la que Bella pregunta a sus nuevas compañeras por quiénes son los Cullen.

“Este era el momento del día en el que más deseaba ser capaz de poder dormir. El instituto, ¿no lo deberían llamar mejor purgatorio?”, empezaba diciendo el famoso vampiro.

En ese primer capítulo conocemos la vida de Edward junto a su familia extraordinaria y sus costumbres como seres inmortales. Lo hacemos a través de sus pensamientos hasta que llega el momento en el que se da cuenta de que es incapaz de leer la mente de Bella. Porque no sé si recordáis que el poder de Edward era leer la mente.

El libro continúa relatando lo mal que lo pasó Edward al ser compañero de Bella en biología, ya que quiere chuparle la sangre: “El olor de su sangré lleno cada partícula de la habitación y mi garganta estalló en llamas”.

Además, también cuenta el viaje que hizo Edward a Denali (la montaña más alta de Estados Unidos) para alejarse de ella y no tener la tentación de hacerle daño. Eso sí, vuelve para salvarle la vida de un accidente de coche. Estas escenas que ya conocemos del primer libro conviven con otras totalmente nuevas para los lectores y lectoras. Por ejemplo, en las primeras páginas hay una discusión entre los hermanos Cullen, ya que en una de las visiones de Alice, Edward termina chupándole la sangre y matándola.

Sin lugar a duda, la trama es todo un regalo para todas aquellas personas que disfrutaron de la historia de amor en su momento.