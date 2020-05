40 cosas que no sabías sobre St. Pedro, por St. Pedro

1. Nombre completo: Pedro Hernández Herrera.



2. Año y ciudad de nacimiento: 1996, La Laguna, Tenerife.



3. ¿Por qué ‘St. Pedro’? Porque me gusta el contraste que se crea entre lo santo y la temática de mis letras.



4. ¿Cuál tu primer contacto con la música? Cualquier cosa que yo golpeara y sonase en mi casa cuando era pequeño.

5. La canción que te hubiese gustado escribir: All I Want For Christmas is You $$$ (risas).



6. Un género musical que nunca tocarías: no me cierro a nada, pero música de Iglesia, es casi seguro que no.



7. Un artista y/o una artista favoritos: obvio Freddie Mercury, pero me gusta mucho la forma de trabajar de Anderson .Paak.



8. La música que escuchabas en casa de pequeño: Queen, AC/DC, Santana (el de los 70), Led Zeppelin, Juanes, Chayanne…



9. Una canción con la que estés obsesionada ahora mismo: Eternal Lights de Chronixx y Free Nationals.



10. La que odies escuchar ahora mismo: Ninguna.

11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Pharrell.



12. El músico que está en tu agenda de contactos: muchos.



13. Si no fueses cantante, serías… indigente.



14. El R&B para ti es… el género que me da más libertad para desarrollar mi música.



15. Un hobby o un deporte favorito: para mí, hacer música es como jugar a la Play.



16. ¿Tienes mascota? Aquí en Miami tengo a Michu y Achi, dos gatos.



17. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: no sé.



18. Lo que dirías al pequeño Pedro: que trabaje más duro.



19. Lo mejor y lo peor de vivir fuera de España: lo mejor es que conoces culturas nuevas, te abre la mente, y lo peor es estar lejos de la familia.



20. La red social que más te engancha: Instagram.



21. La red social que más pereza te da: Twitter.



22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: la gente intolerante.



23. Una frase que repites mucho: ¡Oh! ¿Y qué quieres?



24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: se me dan bastante bien los perros.



25. Una película (o varias) que te encante: El Hoyo me voló la mente.



26. Algo que se te da fatal: callarme la boca a tiempo.



27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: con este proyecto, es como dar a luz e irlo viendo crecer.



28. Tu personalidad: grumpy.



29. Tu recuerdo de infancia más bonito: cualquiera con mi familia.



30. Un juguete (o juego) de infancia: la PlayStation 1.



31. Lo que echas de menos: tocar con los chicos de Neptvno en Tenerife.



32. Algo de lo que te arrepientas: no haber trabajado más duro y ni haber tenido más curiosidad desde antes.



33. Tu palabra favorita: empatía.



34. Una manía: café por la mañana, lo primero.



35. Tatuajes, ¿tienes? ¿Cuántos? 5. Mis abuelos “Pablo y Juanita”, a Freddie con la frase “Anyway the wind blows”, una rosa por mi mamá, un VIII por mi papá y mi hermano y un “Poder y Gloria” del que me guardo el por qué.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): me hace demasiada ilusión recoger los paquetes que llegan al correo, ni siquiera sé por qué.



37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgulloso de haber compuesto y/o publicado? Las canciones son como los hijos, se les quiere igual les vaya mejor o peor.



38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… se lo tengo que poner, por eso me lo reservo.



39. Pista de lo próximo que traes: va a estar bueno (risas).



40. Si no fueses Pedro y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? ¡Uy! Qué pensaría de él no sé, pero seguro iría a buscar un local para jammeér (risas).