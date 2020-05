Pilar Rubio y Sergio Ramos, emocionados con el cumple de su pequeño Sergio JR

En casa de Pilar Rubio y Sergio Ramos se van a convertir en expertos organizadores de cumpleaños en cuarentena. El pasado marzo, ella tuvo que soplar las velas con la única compañía de su familia, que no está mal, todo sea dicho. Pero la celebración para los amigos ha tenido que quedar postergada.

Son cosas de este confinamiento que nos está dejando momentos inéditos y que nos está obligando a adaptarnos a las circunstancias. Claro que hay que quedarse con lo positivo y Pilar Rubio tuvo un buen cumpleaños pese a todo.

Lo mismo ha ocurrido ahora en mayo con su hijo mayor. Sergio Jr ha cumplido seis años y aunque no ha podido tener fiesta con sus amiguitos, sí ha tenido, sin embargo, felicitación, globos, velas y mucho amor, el de sus padres y hermanos.

“Seis años ya... El tiempo pasa demasiado deprisa. Lo atraparíamos para seguir disfrutando sin fin de esa melenita morena cargada de bondad, generosidad y cariño. Hijo, deseamos que sigas creciendo con esa alegría y ese sentimiento que te hace único. Deseamos que siempre seas feliz y que sepas que tus padres y hermanos siempre van a estar a tu lado. ¡Te queremos! ❤🖤❤ Happy birthday, #SergioJr! We love you to pieces. ❤🖤❤”, compartían en sus redes unos padres emocionados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos) el 6 May, 2020 a las 10:36 PDT

En seguida, se han multiplicado las felicitaciones para el pequeño y sus padres.

Niña Pastori: Pero bueno y cariñoso !!! Pa comértelo!!

Lorena Gómez: Felicidades pequeño gigante!!!! ☺️😍

Demarco Flamenco: Feliz cumple !! 😍😍🎉

DJ Nano: Feliz cumpleaños pequeñín!!!!!

Luka Modric: ❤️❤️❤️

Rauw Alejandro: Happy Birthday para el heredero!! Muchas bendiciones pa la fam bro 🙏🏼❤️

Nuria Roca: FELICIDADES 🎊🎈🎉 ♥️

