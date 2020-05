Blanca Suárez, Paula Echevarría o Laura Escanes ya marcan tendencia de bikini esta temporada

Todavía quedan unas semanas para llegar al verano y todavía no tenemos muy claro cómo va a ser. ¿Podremos viajar? ¿Podremos ir a las piscinas comunitarias? ¿A las playas? Todo son incertidumbres, aunque esperemos que esa ‘nueva normalidad’ de la que nos hablan nos permita recuperar esos veranos que tanto disfrutamos.

Al margen de lo que podamos o no hacer, lo que está claro es que llegará el día en el que nos sobrará la ropa por el calor y recurriremos a los trajes de baño, y hay que ir fichando ya las tendencias de la temporada para que no nos pille desprevenidos.

En nuestro país ya tenemos alguna que otra influencer que ya ha mostrado alguna de sus apuestas. Y en esta ocasión, no vamos a ir a lo fácil de Lara Álvarez que lleva ya varios meses en bañador.

Blanca Suárez

La actriz ya ha compartido su primero posado en bikini. Se ha metido en la piscina para hacerse una foto de esas artísticas que te dejan con la boca abierta. No la vemos la cara, pero sí podemos observar que en cuestión traje de baño, ha optado por un dos piezas, en color negro, y con braguita de cintura alta. “¡Me flipa!”, comentaba María Pedraza.

Paula Echevarría

Otra que no ha podido evitar probar su bikini nuevo ha sido Paula Echevarría que ha escogido un dos piezas en rojo con rayas blancas de Calzedonia, muy favorecedor. Claro que ella también es una experta en buscar el mejor posado.

“@inakygarcia esta tarde te cambio por "la bartola"... 🤪 #YaEntrenePorLaMañana #TeniaAnsiaVivaPorEstrenarBikini 👙 @calzedonia #Calzedonia”, escribía junto a su foto. Está claro que tiene ganas de buen tiempo. No le han faltado piropos.

Laura Escanes

“Un rayo de sol oh oh oh ☀”. Con estas palabras, la mujer de Risto Mejide nos dejaba claro que ya ha llegado el verano para ella. Ha compartido su primer posado con bikini post parto. Un traje de baño, también de dos piezas, con estampado tropical de Women’s Secret. Y, para qué negarlo, no hay rastro del embarazo.

