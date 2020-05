Dua Lipa y la producción femenina que quiere para su tercer disco

Cada uno de los dos álbumes de estudio que Dua Lipa ha lanzado al mercado ha tenido importantes pinceladas de feminismo a través de sus letras, de sus temáticas o de sus propuestas audiovisuales. Sin embargo, la artista británica quiere más.

Pese a que el concepto de Future Nostalgia era hacer disfrutar a la gente y poner a bailar al mundo, la solista incluyó canciones como Boys will be boys con un claro mensaje de empoderamiento y denuncia social de comportamientos de acoso sexual que sufren muchas mujeres: "Creo que elegí hablar más de cosas que me afectan a diario. Sentía que debía hablar sobre cosas que ocurren a diario pero que nunca me había apetecido escribir en una canción y quería que este álbum mostrara todas mis caras. Quería que fuese una representación de quién soy como persona y como artista. Boys will be boys no es una canción contra los hombres sino que se trata de abrir una discusión y abrir debate sobre cómo podemos cambiar la experiencia de las mujeres, se trata de crecer y de cambiar nosotros mismos, nuestro estilo de vida y algunas cosas que hacemos" explicó durante su encuentro con LOS40 En Casa.

Para su futuro proyecto musical, Dua Lipa tiene claro que quiere comenzar a trabajar con más productoras mujeres. Lo ha comentado durante una entrevista con la revista GQ: "Espero que en un futuro pueda trabajar con algunas productoras. Sincera y honestamente, no conozco a demasiadas. Y me gustaría porque querría tomarme el tiempo de sentarme con ellas y pulir un sonido con mujeres".

Dua Lipa confiesa además que no puede tener más que palabras positivas hacia las productoras con las que ya ha trabajado previamente: Emily Warren y Caroline Ailin en New Rules y Sarah Hudson en Genesis. "Ellas realmente me ayudaron a que fuera yo misma y a ser capaz de escribir cosas que salieran de mi corazón. Mis mejores amigxs son todo chicas. Siempre siento que es más fácil hablar con ellas y me siento más abierta a la energía femenina. Tal vez si las mujeres tuvieran un poco más de todo esto en los estudios no sería tan intimidante empezar".

La artista londinense aseguró además que no tiene nada contra los productores masculinos pero que en sus inicios sentía muchos reparos en sincerarse con quienes llevaban años produciendo discos. Lipa reconoce además que puede ser un problema educacional: "Es un problema masivo que comienza, quizá, en los colegios en los que a las mujeres no se les anima a probar más instrumentos musicales masculinos, o se las encamina a la producción o hacia la ingeniería de sonido".

En Future Nostalgia, la presencia femenina pasa por los nombres de Lauren D'Elia y Lorna Blacwood en la producción y bastantes compositoras en los créditos de nueve de sus once canciones como Ali Tamposi o Julia Michaels, entre otras.

