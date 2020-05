Rayden y Sinsinati graban una cover que te va a encantar

Sinsinati ha empezado un proyecto muy especial para no olvidarse de la música en ningún momento de estos días. El grupo sevillano se ha propuesto, cada miércoles, subir versiones de diferentes artistas a sus redes sociales. Una iniciativa que han llamado Sesiones desescaladas con Sinsinati y que empezaron con uno de sus grandes amigos: Rayden.

"Os comeríamos a VERSOS, hasta que podamos hacerlo a besos. Aquí nuestro primer COVER junto al dueño del juego de palabras y los laberintos de la rima, nuestro amigo Rayden", contaban en Instagram. La banda se ha grabado cantando y tocando Matemática de la carne, sin duda, un temazo para dar el pistoletazo de salida a lo que sale de su mente. ¿A quién quieres ver con Sinsinati? Ellos mismos han abierto sus apuestas.

Además, no es la primera vez que escuchamos Matemática de la carne en una voz que no es la de Rayden. Bely Basarte ya hizo su propia versión de la canción. ¿La has oído? Seguro que en algún momento has leído más de una frase de este tema.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!