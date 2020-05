El ‘Yo Me Quedo En Casa Festival’ se despide a lo grande

Parece que fue ayer cuando artistas de la talla de Dani Fernández, David Otero, Nil Moliner, DVicio y Sofía Ellar anunciaban su participación en el Yo Me Quedo En Casa Festival. Un evento que reunía a decenas de artistas desde sus hogares para llenar nuestros días con su música. Pero lo cierto es que ya han pasado casi dos meses de aquella noticia. El tiempo vuela, ¿verdad?

De lo que se ha asegurado Franchejo Blázquez, el creador de este festival virtual, es de seguir repartiendo felicidad con la música de nuestros artistas en directo. Por ello, con el transcurso de las semanas, fueron múltiples las voces de nuestro panorama musical las que protagonizaron este festival en diversos fines de semana. Pero todo llega a su fin.

Durante los próximos 8, 9 y 10 de mayo se ofrecerán los últimos conciertos de este proyecto que ha marcado un antes y un después en la forma de disfrutar de la música. Y es que aunque aún no se haya desvelado el cartel oficial de la despedida, la noticia ya ha revolucionado a sus más de 400.000 seguidores.

No obstante, alguno ya se ha atrevido a confirmar su participación, como Miss Caffeina, y otros, como La Pegatina, Veintiuno y Los Vinagres, han animado a sus seguidores a que soliciten la suya en la última publicación de la cuenta del festival. "Me dicen por el pinganillo que este finde se lía", son las palabras con las que Franchejo sembró el nerviosismo en redes sociales el pasado 6 de mayo. Con semejantes artistas, no cabe duda de que así será.

Este innovador proyecto que surgió en apenas unas horas y al que los artistas nacionales no dudaron en sumarse. "En una tarde teníamos todo el calendario cubierto", nos desveló Franchejo emocionado. "Estoy muy orgulloso por haberme visto desbordado por la solidaridad y el cariño de toda la industria musical, que una vez más demuestra que está a la altura de las circunstancias", añadió.

Ahora solo queda esperar a que en las próximas horas desvelen los nombres que se sumarán a esta fiesta de despedida. Aunque lo harán con un sabor muy dulce, pues significa que poco a poco volveremos a nuestra nueva normalidad. Porque disfrutar de un concierto en directo es un plan cada vez más cercano y real. ¡Ánimo!

