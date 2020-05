Stay Homas y sus planes más allá del confinamiento: “La idea es compaginarlo todo”

Stay Homas nos han alegrado el confinamiento gracias a las canciones que han creado casi diariamente. Tal ha sido su éxito, que su música, nacida en tiempos de incertidumbre, ha traspasado fronteras, llegando incluso al mismísimo Michael Bublé. No solo eso, sino que el artista canadiense ha versionado uno de sus temas: Gotta Be Patient.

Pero eso solo es la punta del iceberg de todo lo que les ha ocurrido durante los casi dos meses que llevamos en cuarentena. Rai, Guillem y Klaus son tres jóvenes músicos que se ganaban la vida tocando con sus grupos y saliendo de gira con artistas como Nil Moliner. Además, compartían piso. ¡Y menuda suerte (en parte) que les haya tocado el confinamiento juntos porque nos han regalado más de veinte canciones llenas de optimismo durante estos días!

Lo que empezó como un entretenimiento para pasar las horas muertas en la terraza de casa, grabando vídeos musicales que compartían en sus redes personales, se ha convertido en la banda sonora de miles de personas que esperan impacientes sus temas.

Este jueves, 7 de mayo, los chicos nos han abierto las puertas de su maravillosa terraza (la misma que hemos visto durante estos días en sus vídeos) para hablar con nuestro querido Jesús Taltavull sobre sus planes de futuro, las colaboraciones que han hecho y su propia convivencia.

Los chicos nos han asegurado que se sienten afortunados de poder estar pasando estos días juntos: “Tenemos suerte porque estamos entre amigos y la familia está bien. No tenemos que jugarnos la vida al salir a trabajar, al ser músicos. Es verdad que está ese sentimiento de ‘me quiero pirar de aquí’ sigue ahí”.

Antes de empezar a llamarse como grupo Stay Homas, al principio del confinamiento, subían los vídeos en sus cuentas personales de Instagram. De hecho, Klaus asegura que en un principio no veía nada claro lo de hacer una cuenta en común: “Lo de crear un canal pensamos que iba a ser un fail epico. Pensábamos que empezar un perfil de cero iba a ser malo. Un par de ellas se hicieron súper virales y nos planteamos abrir un canal nuevo.”

La versión de Michael Bublé de Gotta Be Patient

Y es que su canción Gotta Be Patient dio la vuelta al mundo, apareciendo en medios internacionales y llegando a los oídos de millones de personas. Fue así como, de repente, vieron que Michael Bublé había compartido en sus redes sociales el tema.

“Al parecer un amigo suyo de Argentina se lo envió”, comienza diciéndonos Guillem. “El tipo lo publicó en su cuenta de Instagram con su tick azul y todo. Le escribimos desde nuestra cuenta con un ‘Ey, Michael’ y nos dejó en visto”, continúa relatando.

Aunque el artista no se puso nunca directamente en contacto con ellos, sí que lo hicieron sus agentes. Eso sí, en ese momento no sabían de qué artista se trataba: “En un momento nos dijeron que habían pedido hacer el tema, y que lo registremos. De hecho, sabíamos que tenía que salir en una televisión canadiense, pero no supimos más”.

Una mañana, de repente, los chicos comenzaron a recibir mensajes de sus amigos, compartiendo la versión que Michael Bublé había hecho de su canción junto a Sofía Reyes.

Una lista de colaboraciones

Durante estos días, y tras el éxito de sus vídeos, Stay Homas ha grabado con algunos de los artistas del momento: Pablo Alborán, Nil Moliner, Sofía Ellar o Macaco. Jesús ha querido saber si tienen una lista con todas las personas que tienen pendiente colaborar. “Ya las hemos tachado todas. Sí que queremos hacer una carta a os Reyes y hacer currículo. Es que hay mogollón de personas con las que queremos colaborar”.

“Rosalía, Rosalía, Rosalía”, dice Rai cuando le preguntamos por artistas con los que le gustaría cantar. Por su parte, Klaus, asegura que Alejandro Sanz o Anderson Paak, también estarían muy bien.

Pero su manera de crear música es “muy punki”, tal y como nos han asegurado: “No tenemos rutina ni nada. De hecho, ayer grabamos una canción y dijimos ‘mañana la publicamos”.

Los planes de Stay Homas más allá el confinamiento

Ahora, que el confinamiento ha cambiado sus vidas (también profesionales), es inevitable preguntarse qué pasará con Stay Homas una vez que volvamos a esa “nueva normalidad” y si seguirán juntos como grupo o volverán a sus antiguos proyectos (Rai y Klaus estaban a punto de empezar la gira con Nil Moliner). “Nosotros pensamos que hasta dentro de bastante tiempo nadie va a poder hacer conciertos. Todo está en el aire y no sabemos qué va a ocurrir. De este modo, parece que ahora será posible estar en dos sitios a la vez físicamente”, dice Klaus.

“La idea es compaginarlo todo”, asegura Guillem. Así que de momento vamos a poder disfrutar del grupo.

Ha llegado entonces el momento de poner a los chicos a prueba, haciéndoles una pequeña prueba sobre compañeros de piso. Los chicos han tenido que contestar sobre algunos temas de convivencia.