A todos nos sorprendió y entristeció la noticia de la muerte de Ann Marie Fredirikson. Fue el pasado 9 de diciembre cuando nos despedimos de la inconfundible voz de Roxette, la legendaria banda de pop sueca, que formaba junto a Per Gessle.

Ahora, su compañero ha decidido recordarla lanzando una versión inédita de la banda de un tema muy clásico, el mítico Help! de The Beatles. Se trata de un tema nunca antes publicado en el que le dan su toque personal al éxito que los Fab Four grabaron y que puso título a su disco de 1965.

A través de un comunicado, Per Gessle reconoce que el tema fue grabado después del lanzamiento del recopilatorio Don’t Bore Us – Get To The Chorus!, en 1995. "El álbum salió en el otoño y para promocionarlo decidimos hacer un pequeño show en Shepherd’s Bush de Londres y también grabar algunas canciones acústicas en el Santo Grial de los estudios, Abbey Road, para que fuera emitido por la BBC en Inglaterra".

Roxette lanza una versión inédita de 'Help!' de The Beatles

Se define también a sí mismo y a la banda como fans del grupo de Liverpool: "Nos sentimos tan impresionados por estar en el lugar donde habían grabado los Fab Four que no pudimos dejar de hacer nuestra versión de Help!”, dice Gessle.

Esta versión es el primer adelanto de Bag of Trix – Music from the Roxette Vaults, un álbum que el compañero de Fredriksson anunció como un homenaje a la voz icónica de la banda con canciones desconocidas. Llegará próximamente.

