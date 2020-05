Ariana Grande, Justin Bieber, Ana Mena y Dellafuente: los dúos traen las nuevas canciones de la semana

Llevábamos días soñando con la llegada del viernes, y ahora que está aquí, ya podemos empezar a darlo todo con los nuevos temas que traen nuestros artistas favoritos. Si la semana pasada fueron Pablo López, Luis Fonsi y María Escarmiento algunos de los encargados de estrenar mayo por todo lo alto, ahora llega el turno de los dúos más vibrantes.

En este caso, artistas como Ariana Grande, Justin Bieber, Cali y el Dandee, Sebastian Yatra, Ana Mena y Dellafuente, entre otros, han decidido unir sus voces para sorprendernos con nuevos hits internacionales. Eso sí, hits para todos los gustos, pues reúnen ritmos muy variopintos. ¡No queremos entretenerte más! Así que sigue leyendo y descubre lo que algunos de nuestros artistas han preparado para ti esta semana.

Viernes 8 de mayo

Justin Bieber, Ariana Grande - Stuck With U. Ambos artistas nos abren las puertas de sus casas para conocer cuál es su día a día durante el confinamiento. Como no podía ser de otra manera, sus compañeros de vida, sus parejas, protagonizan gran parte de sus días. De este modo, Ariana confirma su relación con Dalton Gómez, un agente inmobiliario. ¿Qué mejor que estar encerrado con la persona a la que amas? Stuck With U llega con unos ritmos del smooth soul que lo convierten en un auténtico vicio. Los fondos recogidos con este tema irán destinados a la fundación First Responders Children's, encargada de financiar becas a hijos de trabajadores de la salud.

Ana Mena, Dellafuente - La Pared. La malagueña se pasa a su estilo más aflamencado para colaborar con este referente del trap a nivel internacional. La Pared habla de esa relación de tira y afloja en la que ambos enamorados vuelven a unirse y a separarse, pero son conscientes de que no pueden vivir el uno sin el otro. ¡Puro arte andaluz en una fusión única de voces!

Lérica, Belinda - Flamenkito. Y hablando de estilos aflamencados... Belinda ha vuelto a caer rendida ante el talento de Lérica para trabajar de nuevo en una colaboración que apunta a convertirse en uno de los ritmos del verano. Se trata de Flamenkito, un tema en el que los ritmos urbanos y tropicales no podían faltar. Aunque las ganas de bailar que provocan sus palmas y castañuelas tampoco pasan desapercibidas.

Cali y el Dandee, Sebastian Yatra - Locura. En estos tiempos de confinamiento, son muchas las parejas que llevan su relación a distancia. Eso es algo de lo que estos talentos latinos son conscientes, y por ello han decidido dar vida a Locura, una canción que representa ese estado mental que nos provoca el estar lejos de la persona a la que amamos, ya sea por el confinamiento o porque el amor se ha acabado. Este tema forma parte de Colegio, el nuevo álbum de Cali y el Dandee.

C. Tangana - Guille Asesino. No hay nada ni nadie que pueda frenarle los pies al madrileño. Después de su éxito Nunca Estoy, ha lanzado este nuevo sencillo de ritmos del rap/trap, y con unos toques de sonidos experimentales, que también formará parte de su EP. Esta vez vuelve a trabajar con Alizzz y Pional para dar vida a un tema que muchos consideran que tiene similitudes con uno de Kanye West. Su videoclip está protagonizado por imágenes de obra de arte renacentista con escenas de sexo explícito.

Miki Núñez - Me Vale. Si hay algo que caracteriza al catalán es su capacidad de llenar nuestras vidas de buen rollo con sus canciones. Eso es algo que ha vuelto a conseguir con su nuevo tema, Me Vale. Un tema que llega con un videoclip de lo más casero en el que cuenta con la ayuda de sus familiares (y también con otros rostros conocidos) "No me importa, no importa que todo se rompa. Al final, poder haberlo vivido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida, me vale", dicen algunos de sus versos. ¡Puro buenrollismo!

Otros de los artistas que protagonizarán las playlists de esta semana son Hailee Steinfeld con Your Name Hurts, tema de su nuevo EP Half Written Story; Ricky Martin y Farruko con el remix de Tiburones; Sidecars con Mundo Imperfecto; y Vetusta Morla y varios artistas con Los Abrazos Prohibidos. ¡Déjate llevar por todos estos ritmos!

