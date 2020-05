Pablo López, Luis Fonsi, Malú y María Escarmiento estrenan mayo con sus nuevas canciones

Dicen que hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo. Pero lo cierto es que las novedades musicales que nos traen nuestros artistas favoritos no ayudan a matener nuestra temperatura corporal a raya. ¿Quién puede contener sus ganas de levantarse de la silla, darlo todo con sus nuevos temas y sudar la gota gorda?

Esto ya lo vivimos la semana pasada con los lanzamientos de C. Tangana, Omar Montes y Becky G, entre otros, y parece que la historia vuelve a repetirse este viernes 1 de mayo. Artistas de la talla de Luis Fonsi, Pablo López y María Escarmiento, acompañados de muchos otros, han decidido estrenar este nuevo mes con unos ritmos adaptados a los gustos musicales. ¡Ahora ya no tienes excusas!

Viernes 1 de mayo

Pablo López - Mariposa. El malagueño protagonizó un encuentro muy especial con Dani Moreno El Gallo en LOS40EnCasa, y lo hizo para presentarnos su nuevo single. Ahora que ha visto la luz oficialmente, podemos confirmar que ha superado todas nuestras expectativas. En esta canción de potencia melódica, Pablo nos habla de la necesidad de vivir cada momento, cada detalle, como si fuese el último. Olvidemos todo lo que queremos hacer cuando todo esto acabe y disfrutemos, ya que el ahora forma parte de la vida.

Luis Fonsi - Girasoles. Con un tono más sentimental, y volviendo a sus primeros años como artista de éxito, Fonsi nos trae Girasoles al ritmo de su guitarra acústica. En estos momentos tan difíciles que atravesamos, debemos aferrarnos a la alegría y la vitalidad, a ese amor con el que nos encontraremos y a las personas a las que abrazaremos. Y esa alegría y vitalidad, según Fonsi, nos la transmiten los

María Escarmiento, El Mini - Otra Noche. Después de Castigo, María ha decidido apostar por una colaboración de lo más urbana. Con los sonidos del reguetón, ambos hablan sobre esa relación intensa y apasionada que se lleva a escondidas, en concreto, del "marido" de ella. "Dame una noche más, una noche no fue suficiente. Sé que tú también así lo sientes, no puedo sacarte de mi mente", dicen algunos de sus versos.

Rosa López - Solo Tu Sonrisa. Hay momentos en los que es necesario parar y respirar para analizar la situación social en la que nos encontramos. Esto es lo que ha hecho Rosa López con su nuevo sencillo en colaboración con Cruz Roja. "Creo que la música hace respirar, la música es lenguaje y sentimiento hecho CANCIÓN". Así presenta esta canción nuestra protagonista, y nosotros no podemos coincidir más con sus palabras. La música se ha convertido en la verdadera sanadora de todos nuestros males.

Macaco - Sanadoras Voluntades. Otro artista que ha aportado su granito de arena en esta lucha contra el COVID-19 ha sido Macaco, quien ha lanzado esta canción dedicada a los sanitarios. Un tema de habla del cambio tan positivo que experimentaremos cuando todo esto acabe. Los ingresos de la canción irán destinados al proyecto de investigación del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas en el campo del COVID-19.

Morat - Nunca te olvidé. La banda quería hacer algo especial para su nueva canción. Nunca te olvidé se estrenó pocas semanas después de volver de España a su país, Colombia, donde están guardando paciencia en sus casas hasta que acabe el confinamiento. Ahora acaban de lanzar un vídeo para el que querían contar con la participación de todos los que les apoyan.

Malú - Tejiendo alas. En palabras de la propia artista para Cadena Dial, Tejiendo Alas es “una canción íntima, pequeña, sin más pretensión que fluir y ser… para todo lo bonito que está por venir”. Se trata del nuevo tema de Malú, dedicado a su hija que está apunto de nacer. Tejiendo alas es “una fotografía del alma…tenia muchas ganas de contar como me sentía pero no era fácil verbalizarlo: emoción máxima, alegría, miedo, cambios …", ha contado Malú sobre su más reciente lanzamiento.

Marshmello y Halsey - Be Kind. El dj y productor se ha propuesto no dejarnos sin música en este confinamiento. Después de estrenar Been thru this before (junto a Southside and Saint Jhn), el dj y productor ha anunciado para este viernes el estreno de una nueva colaboración en este caso de la mano de Halsey.

Eva Ruiz - Boy Bye. Si tu intención es no dejar de bailar durante el fin de semana, Eva Ruiz te trae la canción perfecta para la ocasión. Llega con unos ritmos pegadizos y una letra empoderada que no conseguiremos sacar de nuestras mentes. Y es que si Eva Ruiz decide volver con un nuevo tema, lo hace a lo grande.

Orishas, Ara Malikian, Beatriz Luengo - Ámame Como Soy Yo. En este viernes de novedades también hay espacio para las reivindicaciones. La banda cubana se ha aliado con estos dos referentes musicales para lanzar un grito de queja por la censura y el ataque mediático del gobierno de su país hacia su anterior sencillo Ojalá Pase. Después de convertirse en un himno veraz para su pueblo, intentaron silenciarla. Es por ello por lo que Ámame Como Soy Yo llega como una autobiografía en respuesta a la falta de libertad de expresión. También llega con el mensaje de que debemos querermos a pesar de las diferencias de pensamiento.

Lennis Rodríguez - Coja Su Turno. La fortaleza y la libertad son dos elementos esenciales para nuestra vida, y eso es algo que la cantante ha querido transmitir en su nuevo tema. Tú eliges tu propio destino, tu propio presente y tu propio futuro. Eres responsable de tus actos, así como también de las decisiones que tomas y que afectan a tu vida. En Coja Su Turno, Lennis habla de su poder de independencia y fortaleza.

Esta semana también se lanzan los nuevos temas de Danna Paola: Contigo, la inesperada canción de Oasis: Don't Stop Demo, de Paloma Mami: Goteo y de Drake: Losses.

¿Querías comenzar mayo con buen pie y olvidando todo lo ocurrido en estas últimas semanas? Dicho y hecho. Aquí tienes una buena sesión de nuevos ritmos para conseguirlo. ¡A darlo todo!

