Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Nick Jonas… Las celebs nos enseñan a sus madres

El primer domingo de mayo celebramos en España el Día de la Madre. El segundo domingo, les ha tocado a muchos otros países. Los artistas latinos han abierto su álbum familiar para mostrarnos a sus madres. Igual ha ocurrido con muchas celebs de Estados Unidos, país donde también han celebrado esta festividad.

Cara Delevingne

“¡Feliz día de la madre! Siento el mayor respeto y adoración por todas las madres y mujeres que hay por ahí todos los días, pero hoy es tu día. Pandora Delevingne, eres única en tu clase. ❤️”. (Cara Delevingne)

Millie Bobby Brown

“Feliz día de la madre para mi momia. Hoy no es tiempo suficiente para celebrarlo como madre. Te amo, y todo lo que eres. KB para la victoria”. (Millie Bobby Brown)

Selena Gómez

“Amo a esta mujer más de lo que nadie podría saber ... ¡feliz día de las mamás!”. (Selena Gómez)

Drake

“Feliz Día de la Madre a todas las grandes mujeres que están haciendo el trabajo más duro en la tierra verde de los dioses”. (Drake)

Ryan Reynolds

“Saludo a estas tres increíbles madres por su sabiduría, fuerza y capacidad para parecer siempre como si estuvieran en la puerta de su propia fiesta sorpresa de cumpleaños. #HappyMothersDay ❤️”. (Ryan Reynolds)

Justin Timberlake

“¡Feliz día de la madre a mi madre superheroína! ¡Soy muy afortunado de tenerte como una fuerza guía para este loco viaje! Me has enseñado mucho y siempre apreciaré cada lección. Además, aún haces la mejor tostada de azúcar con canela del planeta. Te quiero, mamá”. (Justin Timberlake)

Chris Hemsworth

“¡Feliz día de la madre para todas las mamás increíbles que te saludan! Xoxo 😘”. (Chris Hemsworth)

Becky G

“Mi ‘partner in crime’. Gracias por ser como eres. Desde que mis hermanos y yo vinimos a este mundo, me has apoyado y hecho todo lo que está a tu alcance para ayudarnos y guiarnos a ser lo mejor que podemos ser. Frankie, Alex, Steph y yo estamos de acuerdo en que eres una de las mayores bendiciones de nuestras vidas. Una gran parte de por qué somos quienes somos, es gracias a ti. Para mí personalmente, también quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón por ser siempre mi madre primero, antes que nada. Una triste realidad en una industria como la que trabajo es que es muy fácil perderse. Durante años, incluso he encontrado padres que lo quieren más que sus hijos. Nunca me has ayudado a esperar nada a cambio o para beneficio personal. No solo me has ayudado a tener éxito y lograrlo, sino que también has visto cuán duro ha sido y lo enferma que he estado a veces. En algunos de mis puntos más oscuros, me agarraste por la cara y me aseguraste que, si alguna vez fuera demasiado para mí, siempre tendría un hogar y una familia que me amarían y aceptarían sin importar qué. He sido muy afortunada porque siempre hayas estado allí para ser MI MAMI. Me tuviste tan joven que realmente siento que hemos crecido juntas. Al igual que estás emocionada de verme crecer y ver a dónde me lleva la vida, también encuentro esa alegría al verte crecer y no puedo esperar a ver qué te depara el futuro. Feliz día de la madre”. (Becky G)

Ariana Grande

“Todo @joangrande. Te amo por siempre”. (Ariana Grande)

Bruno Mars

“Mira a las mamás!! Recuerdo cuando compró esta peluca y juró que era Tina Turner😂. Feliz Día de la Madre para todos los que trabajan duro en las mamás. Espero que todos sientan el amor hoy, mañana y para siempre. 🌹”. (Bruno Mars)

Justin Bieber

“¡No puedo expresar lo suficiente la gratitud por todas las cosas que sacrificaste por mí! ¡Siempre creíste en mí! ¡Te quiero, mamá! ¡Gracias! FELIZ DÍA DE LAS MADRES A TODAS LAS HEROÍNAS MADRES DE TODO EL MUNDO HOY”. (Justin Bieber)

Christina Aguilera

“Feliz Día de la Madre 🖤 ¡Te amo mamá! Y hoy me siento honrada de celebrar a todas las madres increíbles y fuertes que guían, nutren, aman en abundancia y capacitan a sus seres queridos para alcanzar su máximo potencial. ¡Sé fuerte! Manteneros a salvo. Además, estoy enviando amor a las muchas personas que hoy no pueden estar con sus madres y familiares. xo”. (Christina Aguilera)

David Beckham

“Feliz Día de la Madre para todas las madres de todo el mundo hoy ... En tiempos difíciles, debemos cuidarnos y mantenernos positivos ♥ ️ @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #SevenHarper ♥ ️ @unicef 💙 #WorldMothersDay”. (David Beckham)

Vanessa Hudgens

“Feliz Día de la Madre para @mamagh, su risa y su sonrisa pueden alegrar los días más oscuros. Muy agradecida de que seas mi mamá ❤️💋”. (Vanessa Hudgens)

Nick Jonas

“Muy agradecido de tener una madre tan increíble y ahora suegra. #feliz día de la madre”. (Nick Jonas)

